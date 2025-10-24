Nhắc đến những mỹ nhân đình đám tại làng giải trí Trung Quốc, khán giả thường nhớ tới Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Chương Nhược Nam... Thế nhưng bên cạnh đó, còn một cái tên không xuất hiện quá nhiều trên mặt báo, cũng chẳng phải gương mặt nổi tiếng nhờ nhan sắc, nhưng lại đang khiến cả cõi mạng xôn xao trước vẻ đẹp của mình - Chung Sở Hy.

Chung Sở Hy đang khiến cả mạng xã hội phải xuýt xoa trước vẻ đẹp của mình.

Cô gây chú ý với trang phục sự kiện mang đậm hơi thở cổ điển phương Tây.

Bộ trang phục được đánh giá là cực kỳ giàu tính thẩm mỹ và giúp tôn lên vẻ đẹp phóng khoáng trời sinh của cô.

Mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện, cô đã mang tới tạo hình mang đậm hơi thở cổ điển châu Âu. Diện bộ váy bồng bềnh sắc xanh pastel, điểm xuyết hoa cài và phụ kiện tinh xảo, người đẹp toát lên vẻ thanh lịch, quý phái vô cùng. Từng cử chỉ, ánh mắt của cô đều toả ra thần thái sang trọng. Kết hợp với vẻ đẹp phóng khoáng, quyến rũ, độc nhất không lẫn với bất cứ ai, mỹ nhân sinh năm 1993 khiến khán giả không khỏi xuýt xoa đây chính là đóa hoa độc lạ bậc nhất Cbiz.

Trên mạng xã hội, netizen dành rất nhiều lời khen ngợi cho Chung Sở Hy. Có người nói rằng nếu như danh họa Pierre-Auguste Renoir có sống lại chắc cũng muốn vẽ Chung Sở Hy và có lẽ, đây là điều mà tất cả họa sĩ trên đời đều muốn.

Chung Sở Hy đã mang bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 1987 của Nina Ricci đến tham dự sự kiện, với tạo hình cô gái tranh sơn dầu cổ điển.

Chung Sở Hy không phải cái tên thường được truyền thông tung hô nhan sắc.

Thế nhưng lần này, cô thực sự đã mang đến một bữa đại tiệc thị giác đỉnh cao.

Bình luận của netizen về nhan sắc và khí chất của Chung Sở Hy:

- Không tệ chút nào. Cô ấy xứng đáng là nữ hoàng thảm đỏ.

- Phải là Chung Sở Hy thì mới khiến mắt người ta sáng lên được.

- Cô ấy giống một bức tranh tuyệt đẹp, kiểu tranh sơn dầu ấy. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ nếu bông hoa được đặt lệch sang bên một chút thì sẽ đẹp hơn.

- Thư Kỳ, Nghê Ni, Chung Sơ Hy đều là kiểu mỹ nhân trời sinh đã có khuôn mặt sang trọng.

- Wow, vẻ đẹp này đỉnh quá.

Thực tế, với những người yêu mến và theo dõi Chung Sở Hy từ lâu, họ sẽ biết cô không chỉ đẹp khi đi sự kiện. Mỗi khi xuất hiện ở các dự án phim, nữ diễn viên luôn biết cách gây ấn tượng cho khán giả bằng cả nhan sắc lẫn diễn xuất.

Từ hiện đại đến cổ trang, mỗi bộ phim Chung Sở Hy lại mang một vẻ đẹp riêng.

Gia nhập showbiz từ năm 2013, cho đến nay Chung Sở Hy đã có gia tài phim ảnh khá đồ sộ. Một vài tác phẩm mà cô tham gia trong những năm gần đây mà chúng ta có thể kể đến là Đại Chiến Âm Dương, Khoảng Cách Xa Nhất, Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi, Bát nguyệt Vị Ương hay Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió.



