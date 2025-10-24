Bên cạnh Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, màn ảnh Việt lúc này còn một bộ phim truyền hình khác cũng rất đáng chú ý là Cách Em 1 Milimet. Tác phẩm này thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện của nhân vật Tú (Quỳnh Châu).

Nhân vật Tú của phim Cách Em 1 Milimet đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Trong phim, Tú là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, giỏi giang và có điều kiện tốt. Cô chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng mà rất nhiều người đàn ông đều khao khát. Tuy nhiên, trái tim của Tú chỉ luôn hướng về một mình Bách (Huỳnh Anh) mà thôi. Từ khi còn chưa trưởng thành, Tú đã dành tình cảm đặc biệt cho Bách.

Cô dành tình cảm cho Bách nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.

Đến giai đoạn các nhân vật trưởng thành, khi mà Bách phải nằm viện và không thể nhìn thấy, chính Tú cũng là người đã âm thầm chăm sóc anh. Theo thời gian, tình cảm trong cô ngày một lớn dần, trở thành chấp niệm không thể buông bỏ. Dẫu vậy trong mối quan hệ này, Tú chỉ là người đơn phương mà thôi. Bởi lẽ, Bách đã mất đi những ký ức về quá khứ, hiện tại cũng không yêu cô, thậm chí còn nói ra lời từ chối khiến cô đau lòng.

Vì quá yêu Bách, thế nên Tú đã phải chịu nhiều tổn thương. Qua diễn xuất của Quỳnh Châu, khán giả hoàn toàn có thể đồng cảm với nhân vật, cảm thấy vô cùng xót xa mỗi khi thấy cô rơi lệ. Quả thực, không hề quá khi nói rằng Quỳnh Châu là lựa chọn phù hợp tuyệt đối cho nhân vật Tú, từ vẻ ngoài xinh đẹp đến kỹ năng diễn xuất đều quá hoàn hảo.

Các cảnh khóc của Tú trong phim đều được Quỳnh Châu thể hiện rất tốt.

Cô khiến cho người xem đồng cảm, xót xa thay cho nhân vật Tú, người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang nhưng phải chịu nhiều đau khổ vì tình yêu.

Nói thêm về Quỳnh Châu, dù là một gương mặt mới gia nhập làng điện ảnh Việt nhưng cô cũng đã nhanh chóng trở nên quen thuộc với công chúng. Trước khi được yêu mến qua vai Tú trong Cách Em 1 Milimet, mỹ nhân sinh năm 1998 từng góp mặt ở các bộ phim đình đám như Biệt Dược Đen, Lối Về Miền Hoa và Người Một Nhà.