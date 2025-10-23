Giữa một rừng mỹ nhân Cbiz, Cổ Lực Na Trát luôn là một trong những cái tên sở hữu visual nổi bật nhất. Vẻ đẹp của cô hoàn mỹ đến mức người ta hay nói rằng có thể chê Cổ Lực Na Trát vì bất cứ lý do gì trừ nhan sắc.

Quả thực, nhan sắc mỹ nhân Tân Cương chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Và mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện, người đẹp sinh năm 1992 một lần nữa đã mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho khán giả.

Nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của Cổ Lực Na Trát ở sự kiện mới nhất.

Trông nàng mỹ nhân Tân Cương vừa đẹp vừa sang ngút ngàn.

Ở làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Cổ Lực Na Trát có thể nói là một trong những người đẹp nhất.

Mỗi lần cô xuất hiện là lại mang tới một bữa tiệc thị giác cho khán giả.

Trong loạt ảnh đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, Cổ Lực Na Trát trông vừa đẹp vừa sang trong bộ đầm với hai tông màu đen - trắng, có thiết kế chi tiết hoa hồng trắng cỡ lớn ở vùng eo làm điểm nhấn. Nhìn vào cô, ai nấy đều phải công nhận rằng riêng về nhan sắc, Cổ Lực Na Trát thực sự là trên đỉnh Cbiz.

Không chỉ xinh đẹp khi đi sự kiện mà mỗi lần xuất hiện trong các dự án phim, nàng mỹ nhân Tân Cương lại một lần khiến khán giả chết mê chết mệt. Ngay từ khi mới bước chân vào showbiz, Cổ Lực Na Trát đã gây sốc visual khi hóa thân thành nàng Tiểu Tuyết trong bộ phim đình đám Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là một biểu tượng nhan sắc trong lòng khán giả.

Dù là đóng phim, đi sự kiện, gameshow hay những hình ảnh đời thường, Cổ Lực Na Trát đều rất đẹp.

Cổ Lực Na Trát ở phim Quyến Luyến Hồng Trần.

Tiêu Tuyết Ngư trong Phó Sơn Hải là vai diễn mới nhất của cô.

Bên cạnh vai Tiểu Tuyết, Cổ Lực Na Trát còn có những vai diễn được đánh giá cao về mặt tạo hình, có thể kể tới vai Từ Hữu Dung trong Trạch Thiên Ký. Qua màn thể hiện của Cổ Lực Na Trát, hiện lên trước mắt người xem là một Thánh nữ nhân tộc với vẻ đẹp cao quý, thoát tục. Hay ở trong bộ phim Phong Khởi Nghê Thường, nàng thơ 33 tuổi cũng để lại ấn tượng sâu sắc với tạo hình cổ trang xuất sắc, giống như mỹ nhân từ thời cổ xé sử bước ra.

Những năm gần đây, Cổ Lực Na Trát tiếp tục hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Cô xuất hiện ở các bộ phim như Quyến Luyến Hồng Trần, Đại Mộng Quy Ly hay mới nhất là Phó Sơn Hải.