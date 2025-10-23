Tại showbiz Trung Quốc, chuẩn mực cái đẹp nhiều năm qua là sao nữ phải thật trắng, thật gầy và phải gầy đến mức lộ xương quai xanh, vòng eo chỉ vừa khít độ rộng của tờ giấy A4. Thế nhưng, không phải cứ gầy là đẹp. Có không ít minh tinh ép cân tiêu cực đến nỗi thân hình chỉ còn da bọc xương, trông không khác gì bộ xương khô khiến ai cũng phát hoảng. Nhìn vào vóc dáng gầy gò đến mức đáng sợ của Trịnh Tú Văn, Cổ Lực Na Trát, Lỗ Dự, Khương Tử Tân, Kim Thần, tờ QQ thảng thốt, hoang mang đặt câu hỏi: "5 mỹ nhân này ăn giấy để sống qua ngày hay sao?".

Trịnh Tú Văn

Trịnh Tú Văn sinh năm 1972, là một trong những diva nổi tiếng nhất nhì showbiz xứ Hương Cảng. Cô được khán giả yêu mến gọi là "người con gái Hong Kong (Trung Quốc)", được đánh giá là người thừa kế hoàn hảo tài năng lẫn danh tiếng của những diva thế hệ trước như Vương Phi hay Mai Diễm Phương. Trịnh Tú Văn nổi tiếng đến mức ở Hong Kong (Trung Quốc) có câu nói: "Không ai là không thích Trịnh Tú Văn, bởi cô ấy chính là hình ảnh thu nhỏ của xứ Hương Cảng".

Thời xuân sắc, Trịnh Tú Văn sở hữu nét đẹp bầu bĩnh, thanh tú. Tuy nhiên, theo thời gian, cô ngày càng héo hon, gầy gò. Vài năm trở lại đây, Trịnh Tú Văn liên tục lộ diện với vẻ ngoài xuống sắc, thiếu sức sống, mặt mũi và cơ thể đều "teo tóp" như thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Thân hình mỏng dính như miếng bìa carton, có lúc lộ rõ xương ngực của cô khiến ai cũng ái ngại. Đồng nghiệp trong showbiz cho biết Trịnh Tú Văn cao 1,67 m, nhưng cân nặng của cô lúc nào cũng dưới mốc 40 kg.

Nhan sắc rạng rỡ, gương mặt bầu bĩnh thanh tú của Trịnh Tú Văn thời trẻ

Gương mặt hốc hác, vóc dáng khẳng khiu và kém khỏe mạnh của Trịnh Tú Văn khiến ai cũng sợ hãi, lo lắng cho sức khỏe của cô

Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát được xem là Đệ nhất mỹ nhân Tân Cương, sở hữu vẻ đẹp 360 độ không góc chết ở Cbiz. Cô từng sở hữu vóc dáng đầy đặn nóng bỏng với vô số khoảnh khắc được "phong thần" trên thảm đỏ. Thế nhưng, Cổ Lực Na Trát lại từ bỏ hình thể khỏe mạnh này của mình để chạy theo xu hướng thẩm mỹ "mình hạc xương mai". Thời gian qua, cô ép cân kém lành mạnh để đạt chuẩn hình thể size 0, có thể mặc được những trang phục có kích cỡ trẻ con.

Không ít lần, Cổ Lực Na Trát lộ body "mỏng như lá lúa", chân tay khẳng khiu như que củi, xương cổ lộ rõ. Thân hình của mỹ nhân Tân Cương thời điểm này bị đánh giá mỏng dính, gầy tong teo như thể 1 cơn gió thổi ngang qua cũng có thể cuốn bay.

Hình ảnh gầy đến "báo động đỏ" khác của nàng "mỹ nữ Tân Cương" đình đám

Vóc dáng nóng bỏng, vẻ đẹp kiêu kỳ của Cổ Lực Na Trát trước khi ép cân quá đà

Lỗ Dự

Sinh năm 1970, Lỗ Dự là nữ MC có sự nghiệp rực rỡ bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô được ví như Oprah Winfrey của giới giải trí Hoa ngữ nhờ lối dẫn chương trình duyên dáng. Bên cạnh đó, Lỗ Dự cũng được biết đến là sao nữ gầy nhất Trung Quốc. Cô có vóc dáng "mỏng như tờ giấy", tỷ lệ thân - đầu mất cân đối đáng ngại. Tuy nhiên, Lỗ Dự lại rất tự tin với vóc dáng siêu gầy của mình với chia sẻ: "Đứng trước gương tôi cũng không thấy mình quá gầy".

Lỗ Dự được xem là nữ nghệ sĩ gầy nhất Trung Quốc

Khương Tử Tân

Khương Tử Tân sinh năm 1996, nổi tiếng với phim Diên Hy Công Lược, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Hạo Lan Truyện, Em Đến Cùng Mùa Hè... Với trường hợp của Khương Tử Tân, các khán giả cho biết chỉ nên nhìn mặt, chứ không nên nhìn xuống vóc dáng của nữ diễn viên này.

Khương Tử Tân bị ám ảnh cân nặng nghiêm trọng, luôn chấp niệm với việc bản thân phải thật gầy. Cô từng giảm 20 kg chỉ trong vài tháng để từ mức cân nặng 55 kg, xuống còn 35 kg vì cảm thấy bản thân quá béo. Hậu quả là Khương Tử Tân gầy như que củi, nhìn cô không khác gì mắc treo quần áo. Thậm chí, nữ diễn viên gầy đến mức dường như bao nhiêu xương xẩu cứ phơi bày hết cả.

Fan hốt hoảng với thân hình gầy đét như da bọc xương của Khương Tử Tân

Kim Thần

Kim Thần sinh năm 1990, nổi tiếng với các phim Pháp sư vô tâm, Thất chủng vũ khí Chi Khổng Tước Linh, Sở Hán tranh hùng, Đồng Bách anh hùng, Quỷ bính xa. Con đường rực lửa… Năm 2020, cô Kim Thần tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Ngoài chuyện lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ đến méo miệng, lệch mũi, Kim Thần từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với thân hình gầy gò quá mức, thậm chí còn lộ cả xương.

Kim Thần gầy rộc vì giảm cân quá đà, mặt mũi biến dạng do lạm dụng "dao kéo"

Nguồn: QQ