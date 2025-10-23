Gương mặt biến dạng sau sinh của H'Hen Niê

Mới đây, trên trang cá nhân, H'Hen Niê đăng tải loạt ảnh với gương mặt sưng đỏ, biến dạng khiến nhiều người lo lắng. Theo chia sẻ của nàng hậu, cô bị nổi mề đay sau sinh - tình trạng mà cứ 10 mẹ bỉm sẽ có 1 người mắc phải. Trong loạt ảnh có thể thấy, gương mặt của H'Hen Niê sưng tấy, nhiều chỗ ửng đỏ, đặc biệt là vùng trán và môi.

H'Hen Niê chia sẻ mới đầu khi nổi mề đay, cô chỉ biết ngồi thẫn thờ. Tuy nhiên sau đó bình tĩnh lại và chữa trị thì tình hình hiện tại đã ổn. Nàng hậu còn hài hước tự so sánh diện mạo của mình giống với tạo hình của nhân vật Lôi Chấn Tử trong phim.

H'Hen Niê viết: "Lôi Chấn Tử là phim, còn Hen thì nổi mề đay sau sanh, tỉ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị. Mới nổi lên là Hen nổi hết cả gai óc và thẫn thờ luôn cả nhà ạ. Xong rồi bình tĩnh lại, nấu nước đậu xanh uống, rồi chỗ bị ngứa và sưng thì lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, bôi dầu tràm ở các huyệt thì có giảm. Và cứ đúng buổi chiều nó lại lên thì Hen vẫn cứ tiếp tục, sau 4 ngày thì nó giảm dần, cứ có nổi 1 cục là Hen bôi lẹ thuốc đỏ lên nên giờ cũng ổn hết rồi".

Gương mặt sưng tấy, ửng đỏ đến biến dạng của H'Hen Niê vì nổi mề đay sau sinh

Nàng hậu cho biết đây là tình trạng 1/10 mẹ bỉm sẽ bị sau sinh. H'Hen Niê cập nhật tình hình hiện tại của mình đã ổn

Vào ngày 20/9 vừa qua, Hoa hậu H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chờ sức khỏe ổn định hơn mới quyết định thông báo tin vui này với công chúng.

Sau khi sinh con, H'Hen Niê tạm gác lại nhiều công việc để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nàng hậu tận hưởng trọn vẹn giai đoạn đầu làm mẹ, dành phần lớn thời gian bên con gái và chăm lo cho gia đình. Đồng hành cùng cô là ông xã Tuấn Khôi - người luôn âm thầm hỗ trợ vợ trong mọi việc, từ chăm con đến quán xuyến sinh hoạt hằng ngày.

Trên trang cá nhân, H'Hen thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ấm áp của một "mẹ bỉm chính hiệu". Từ hình ảnh thức đêm chăm con, nấu ăn cho chồng đến những giây phút vui vẻ bên bé gái nhỏ, tất cả đều toát lên sự hạnh phúc và bình yên.

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê nay đã hơn một tháng tuổi, được khán giả khen ngợi vì vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu

Chồng nàng hậu là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi đã có khoảng thời gian yêu đương trong bí mật, bắt đầu hẹn hò vào năm 2018. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc.

Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.

H'Hen Niê luôn có chồng đồng hành bên cạnh từ mang thai đến khi vượt cạn. Hiện tại cặp đôi đang dành hết thời gian để chăm sóc cho ái nữ đầu lòng



