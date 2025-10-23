"Ông trùm săn mồi tình dục" Diddy bị ám sát trong tù

Trên Daily Mail, bạn thân lâu năm Charlucci Finney tiết lộ Diddy bị ám sát trong tù. Người này nói Diddy thức dậy với 1 con dao kề trên cổ trong phòng giam ở Trung tâm giam giữ Metropolitan. "Ông trùm săn mồi tình dục" sau đó đã thoát được và sống sót. "Tôi không biết anh ấy chống trả hay là bảo vệ đến. Tôi chỉ biết nó đã xảy ra" - Charlucci Finney nói thêm nhưng không tiết lộ chi tiết thời điểm xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên bạn thân Diddy suy đoán rằng vụ tấn công có ý đe dọa nhiều hơn là muốn lấy mạng Diddy. "Nếu gã này muốn làm hại Diddy thì anh ấy hẳn đã bị hại rồi. Chỉ cần mất 1 giây là có thể cắt cổ, giết chết anh ấy. Có lẽ đó là cách để đe dọa rằng 'Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy đâu'. Mọi chuyện đều là đe dọa. Nhưng không dọa được Diddy đâu. Cậu ấy đến từ Harlem" - Charlucci Finney nói. Bạn thân ca ngợi "ông trùm" này là người không thể gục ngã, là người cha, người anh trai và người bạn tốt nhất.

Bạn thân tiết lộ Diddy bị bạn tù kề dao vào cổ

Được biết Diddy đã bị giam trong trung tâm giam giữ Metropolitan từ tháng 9/2024. Đến nay, tòa án đã chính thức tuyên phạt "kẻ săn mồi tình dục" 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD (13 tỷ đồng), phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, chịu 5 năm quản chế sau khi mãn hạn thi hành án.

Đội ngũ luật sư liên tục xin cho Diddy được tại ngoại vì "đã chịu hình phạt năng nhất hơn 1 năm tại 1 một trong những nhà tù khét tiếng nhất nước Mỹ", tuy nhiên đã bị tòa bác bỏ. Nhóm luật sư cho biết Diddy phải theo dõi liên tục để phòng ngừa tự tử và bị 1 bạn tù tiếp cận bằng lưỡi dao tự chế.

Đội ngũ luật sư liên tục xin cho Diddy được tại ngoại nhưng không được chấp thuận

Trong phiên tòa hồi đầu tháng 10, ông trùm này đã gửi thư khẩn cầu lên tòa án, lập luận bản thân đã tỉnh táo và không còn trốn tránh những sai lầm của mình nữa. Diddy mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với 7 người con của mình. Diddy cam kết sẽ sống không ma túy, không bạo lực và trở thành 1 con người tốt đẹp hơn nếu được tòa trao cho cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, màn khóc than xin giảm án của Diddy bị chế giễu "nước mắt cá sấu", giả tạo. Công chúng cho rằng mức án mà Diddy phải nhận vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác kinh hoàng ông trùm này gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua. Việc án tù giảm xuống 4 năm 2 tháng cũng khiến bạn gái cũ của ông trùm - Cassie Ventura vô cùng hoảng sợ. Nạn nhân đứng lên vạch trần Diddy lo ngại sẽ bị ông trùm này và tay chân trả thù. Vì vậy, cô đã chuyển nhà khỏi New York, sống lặng lẽ nhất có thể.