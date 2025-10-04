"Ông trùm săn mồi tình dục Diddy" lĩnh án tù gây sốc toàn cầu

Ngày 4/10, tờ Page Six đưa tin tòa án đã chính thức tuyên phạt "kẻ săn mồi tình dục" Diddy 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị phạt tiền 500.000 USD (13 tỷ đồng), phải tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, chịu 5 năm quản chế sau khi mãn hạn thi hành án. Trước đó, các cơ quan liên bang Mỹ đã nộp bản tường trình lời khai nạn nhân và bản đề xuất tuyên án dài 164 trang đối vụ bê bối tình dục của Diddy. Cơ quan công tố đã đề xuất mức án đến 11 năm 3 tháng tù giam cho Diddy. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì Diddy cũng chỉ lĩnh án 50 tháng tù giam.

Phía Diddy cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo. Theo Page Six, Diddy đã thụ án 1 năm tù, nghĩa là ông sẽ được thả sau khoảng 3 năm nữa, tức năm 2028. Bản án tòa tuyên phạt Diddy gây sốc cho dư luận toàn cầu. Trên MXH, nhiều người cho rằng mức án 4 năm 2 tháng tù giam là quá nhẹ nhàng, không đủ khiến ông trùm này trả giá sau khi gây ra bao hành vi kinh hoàng cho phụ nữ trong hàng thập kỷ.

Diddy bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng tù giam cho 2 tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Bản án dành cho tội ác của ông trùm này đang gây phẫn nộ toàn cầu

Người thân của Diddy đến tham dự phiên toàn tuyên án ông trùm

Diddy được cho biết đã cúi đầu lặng lẽ khi nghe tòa tuyên án, còn các con ông bật khóc nức nở. Trong phần phát biểu lời cuối trước tòa, Diddy gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân, đặc biệt là bạn gái cũ Cassie Ventura - người từng bị ông bạo hành, lạm dụng nghiêm trọng. Sau đó, Diddy nghẹn ngào xin lỗi mẹ và thừa nhận bản thân là kẻ thất bại. Trong giây phút cuối cùng, Diddy cầu xin thẩm phán giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với gia đình khi ông nộp đơn kháng cáo.

Diddy vẫn quyết kháng cáo xin giảm nhẹ án

Trước đó, ông trùm bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9/2024. Diddy bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Vụ bê bối bị phanh phui sau khi Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

Diddy bắt đầu bị xét xử tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York, Mỹ từ ngày 12/5. Phiên tòa dự kiến kéo dài 8-10 tuần. Chính quyền liên bang buộc tội Diddy về tội tống tiền, sử dụng các công ty như Combs Enterprise để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Ông trùm này cũng bị buộc tội buôn bán tình dục và tham gia vào hoạt động mại dâm. Trước tòa, Diddy kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và không nhận tội.

Trong phiên tòa hồi tháng 7, tòa án kết tội 5/7 cáo buộc của Diddy, bao gồm vận chuyển, tham gia hoạt động mại dâm. Song ông trùm nhạc hip hop lại được tuyên trắng 2 tội danh nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền, chỉ bị kết tội nhẹ hơn và thoát luôn án chung thân khiến dư luận sục sôi phẫn nộ.

Vụ án tình dục của Diddy khiến cả thế giới dậy sóng trong 1 năm qua

Nguồn: Page Six