Chồng cũ tố Jennifer Lopez ngoại tình với "ông trùm phạm tội tình dục" Diddy

Mới đây, Jennifer Lopez đã gây sốc với phát ngôn "Tôi chưa từng được yêu". Nữ ca sĩ "kể khổ" rằng những người chồng cũ cho cô mọi thứ từ nhà cửa, nhẫn cưới, hôn nhân nhưng chẳng hề yêu cô. Jennifer Lopez cũng không yêu bản thân mình khi ở bên những người đàn ông đó.

Tuy nhiên rất nhanh chóng, nữ ca sĩ bị người chồng đầu tiên Ojani Noa phản pháo, tố cô đóng giả nạn nhân và từng ngoại tình. Chồng cũ của Jennifer Lopez trong giai đoạn 1997-1998 bức xúc: "Tôi chỉ muốn đừng hạ thấp chúng tôi nữa. Đừng hạ thấp tôi bằng cái mác nạn nhân của cô nữa. Vấn đề không phải ở chúng ta. Không phải ở tôi. Vấn đề là ở cô. Cô là người không thể giữ được bình tĩnh. Cô đã được ‘yêu’ vài lần. Cô đã kết hôn 4 lần. Và đã trải qua vô số mối quan hệ. Cô đã có những mối quan hệ tốt đẹp... Ví dụ như tôi".

Ojani Noa tiếp tục kể anh đã làm mọi điều để ủng hộ cho Jennifer Lopez: Chuyển đến Hollywood cùng vợ cũ, từ bỏ công việc, người thân để hỗ trợ sự nghiệp của nữ ca sĩ. Anh luôn yêu thương, chân thành, chung thủy, không lừa dối Jennifer Lopez. "Tôi quá tốt với cô. Tôi là 1 người đàn ông quá tốt với cô" - chồng cũ nữ ca sĩ cay đắng.

Cuối cùng, Ojani Noa đanh thép khẳng định Jennifer Lopez chọn danh vọng và tiền tài, rồi lừa dối và ngoại tình. "Nhưng cô. Cô đã chọn danh vọng và tiền tài để chia cắt mối quan hệ của chúng ta. Cô quyết định nói dối, ngoại tình ngay cả khi tôi đã ở lại. Tôi thậm chí còn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này. Cô từng còn cầu xin Tôi ở lại vì lúc đó cô không muốn có các bài báo xấu về mình. Hãy nói sự thật một lần đi. Hãy cho mọi người biết cô chính là vấn đề. Cô nên thấy xấu hổ, xấu hổ về bản thân mình" - chồng cũ Jennifer Lopez kết luận.

Page Six đã liên hệ với đại diện của Jennifer Lopez để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Đây không phải lần đầu tiên Ojani Noa tố vợ cũ ngoại tình. Huấn luyện viên cá nhân kiêm diễn viên này từng bóng gió ám chỉ ông trùm Diddy là nguyên nhân khiến vợ chồng anh tan vỡ: "Khi hãng đĩa Sony đến và trả cho cô ấy hàng triệu USD, cô ấy có Diddy - người sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất một số bài hát trong album đầu tiên On The 6. Đó là nơi bắt đầu sự lừa dối, những lời dối trá và chia ly. Tôi ở Los Angeles để mở nhà hàng, còn cô ấy ở giữa Miami và New York để thực hiện album. Khi có thể, tôi đến bên cô ấy. Chính lúc này, trong khoảng cách đó và sự chia ly đó, là nơi lừa dối bắt đầu”.

Không chỉ ám chỉ vợ cũ ngoại tình với Diddy, Ojani Noa còn tuyên bố vụ ly hôn làm hỏng sự nghiệp diễn xuất, cũng như cản trở anh tiếp cận một số cơ hội công việc. Ojani Noa và Jennifer Lopez quen nhau khi anh làm bồi bàn tại nhà hàng Lario's On the Beach của Gloria Estefan ở Miami, Florida, Mỹ, vào năm 1995. Thời điểm đó, Noa vô danh, còn Jennifer Lopez đã có chút danh tiếng nhờ xuất hiện trong bộ phim Money Train (1995) và đang quay Blood and Wine (1996).

Vào giai đoạn đầu, họ rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng những bước tiến lớn trong sự nghiệp khiến cặp đôi dần xa cách. Jennifer Lopez quá bận rộn, không bao giờ nghe điện thoại của chồng. Khi bức ảnh Jennifer Lopez xuất hiện bên Diddy, Ojani Noa đã gọi điện chất vấn vợ và nhận được câu trả lời: "Đó chỉ là công việc thôi. Đây là những gì em được bảo phải làm". Cô cũng từ chối sinh con dù trước đó cả hai đều bày tỏ muốn có con và đưa ra thảo luận nghiêm túc.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Jennifer Lopez cuối cùng đi đến hồi kết sau một năm. Nữ ca sĩ công khai hẹn hò Diddy từ năm 1999 đến năm 2001. Một số bức ảnh về họ, bao gồm ảnh nữ ca sĩ và ông trùm ôm nhau trong Bữa tiệc trắng khét tiếng, được chia sẻ trở lại sau khi Diddy bị bắt. Vào tháng 12/1999, Jennifer Lopez cũng ở cùng Diddy trong vụ nổ súng và rượt đuổi bằng ô tô bên ngoài hộp đêm Club New York. Vụ việc khiến cả hai bị bắt. Jennifer Lopez sau đó được thả khỏi nhà tù mà không bị buộc tội sau 14 giờ giam giữ. Trong khi đó, Diddy phải trả 10.000 USD (263 triệu đồng) tiền bảo lãnh do bị cáo buộc rút súng trong lúc tranh chấp.

