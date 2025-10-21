3 mẹ kế "kỳ lạ" nhất showbiz Việt: Có người không cho con riêng gọi mình là mẹ

Trong showbiz Việt, nơi mọi câu chuyện cá nhân đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, mối quan hệ giữa "mẹ kế - con chồng" vẫn luôn là chủ đề khiến công chúng quan tâm. Thế nhưng, giữa muôn vàn định kiến, vẫn có những người phụ nữ chọn cách yêu thương và chăm sóc con riêng của chồng như chính máu mủ của mình. Tình cảm ấy không phô trương, không cần lời khen, chỉ lặng lẽ thể hiện qua hành động, qua sự gắn bó bền bỉ theo năm tháng.

Diva Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh gắn bó và nuôi dưỡng Anna Trương - con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân - từ khi cô bé mới lên ba. Suốt hơn hai thập kỷ qua, mối quan hệ giữa Mỹ Linh và con gái riêng của chồng luôn được khán giả nhắc đến như một câu chuyện ấm lòng, chan chứa tình cảm và sự tôn trọng. Không chỉ chăm lo đời sống, nữ ca sĩ còn là người thầy định hướng cho Anna trên con đường âm nhạc, giúp cô theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách nghiêm túc và bền bỉ.

Mỹ Linh từng viết thư gửi mẹ ruột của cô bé tại Đức, bày tỏ mong muốn được đón con về Việt Nam nuôi dưỡng và cam kết mang lại cho con một nền giáo dục tốt nhất. Bà xã nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ: "Tôi thuyết phục chị ấy (bạn gái cũ của Anh Quân - PV), tôi nói sẽ nuôi con để chị thấy tự hào về nó, rằng tôi đối xử với con tôi như thế nào thì với Anna sẽ tốt hơn như thế. Bất cứ khi nào chị bảo chị không đồng ý tôi sẽ trả lại con cho chị ngay". Hành động ấy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và cảm phục trước tấm lòng bao dung của nữ ca sĩ.

Diva Mỹ Linh chăm sóc con gái riêng của chồng không khác gì con ruột của mình

Hình ảnh diva Mỹ Linh chăm chút, tỉ mỉ lo cho con gái trong ngày cưới

Về phía Anna, cô luôn dành cho mẹ Mỹ Linh sự yêu thương và kính trọng sâu sắc. Anna từng chia sẻ rằng mẹ Linh là người nhân hậu, luôn nhìn mọi việc với góc nhìn tích cực và là người dạy cô nhiều bài học quý giá trong cuộc sống, từ cách nấu ăn, dọn dẹp đến cách cư xử, ứng xử vị tha. Anna khẳng định giữa cô và mẹ Linh không có khoảng cách nào, cả hai thật sự là một gia đình đúng nghĩa.

Anna nói rằng mình may mắn khi có một người mẹ luôn tin tưởng và động viên trong mọi giai đoạn khó khăn. Dù bận rộn đến đâu, Mỹ Linh vẫn luôn lắng nghe con gái, sẵn sàng ở bên mỗi khi Anna yếu lòng hay cần lời khuyên.

"Mẹ Mỹ Linh là người thân thiện và nhân hậu, mẹ nhìn mọi chuyện ở góc độ tích cực nhất. Mẹ luôn chỉ dạy cho 3 chị em kỹ năng sống, từ những điều đơn giản trong cuộc sống như nấu nướng, chăm sóc nhà cửa đến sự vị tha. Không có khoảng cách nào giữa tôi và mẹ Linh. Chúng tôi là một gia đình đúng nghĩa!", Anna Trương từng nói.

Không chỉ chăm sóc, diva Mỹ Linh còn là người lắng nghe, ủng hộ và tư vấn Anna Trương từ những ngày đầu cô theo đuổi đam mê âm nhạc

Đàm Thu Trang

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang rút lui khỏi làng giải trí, dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng. Trong tổ ấm nhỏ, cô luôn thể hiện sự kiên nhẫn và tinh tế khi vun đắp mối quan hệ với Subeo - con của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà.

Trong nhiều chuyến du lịch và dịp lễ, hình ảnh Đàm Thu Trang đồng hành cùng Subeo luôn khiến khán giả cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết. Cô nhẹ nhàng tạo không khí vui vẻ, luôn để con cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Về phần mình, Subeo cũng dành nhiều tình cảm cho mẹ kế. Cậu bé từng hồn nhiên nói rằng khi ba và cô Trang kết hôn, con sẽ có hai người mẹ - mẹ Hà và mẹ Trang.

Trước khi kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã chăm sóc Subeo một thời gian

Trong tiệc sinh nhật tuổi 34, Đàm Thu Trang từng xúc động khi chính Subeo là người mang bánh đến chúc mừng mẹ. Khoảnh khắc ấm áp ấy khiến nhiều người xúc động, chứng minh mối quan hệ thân thiết và gắn bó giữa hai mẹ con.

Dù yêu thương con trai riêng của chồng như con ruột, Đàm Thu Trang vẫn luôn giữ sự tôn trọng cần thiết, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Cô từng chia sẻ rằng bản thân không can thiệp vào việc dạy dỗ của Cường Đô La và luôn tôn trọng vai trò của Hồ Ngọc Hà – người mẹ ruột của bé. Chính sự chân thành, khéo léo và bao dung đã giúp Đàm Thu Trang xây dựng được mối quan hệ bền chặt với con riêng của chồng.

Những khoảnh khắc ấm áp nói lên mối quan hệ mẹ con đáng ngưỡng mộ giữa Đàm Thu Trang và con riêng của chồng

Hải Băng

Sau khi kết thúc mối tình kéo dài ba năm với Tiến Dũng (The Men), Hải Băng từng khiến công chúng bất ngờ khi nên duyên cùng diễn viên Thành Đạt - chồng cũ của Diệp Bảo Ngọc. Trước khi đến với Hải Băng, Thành Đạt đã có một cậu con trai kháu khỉnh tên Kid, chính vì vậy mối quan hệ trong gia đình mới của Hải Băng và con riêng của chồng từng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Kể từ khi kết hôn, nữ ca sĩ không phân biệt ranh giới giữa con chung - con riêng mà luôn đối xử với bé Kid bằng tình thương chân thành, gần gũi. Trong nhiều khoảnh khắc đời thường, khán giả dễ dàng nhận ra sự thân thiết giữa cô và con trai riêng của Thành Đạt, từ những lần đi chơi, du lịch đến những dịp gia đình quây quần.

Hải Băng không phân biệt giữa con chung - con riêng sau khi lấy Thành Đạt

Hải Băng từng thẳng thắn chia sẻ rằng cô không muốn bé Kid gọi mình là mẹ. Cô giải thích, nếu đặt bản thân vào vị trí của Diệp Bảo Ngọc, cô cũng sẽ không thoải mái khi con trai gọi một người phụ nữ khác bằng tiếng mẹ. Thay vì cố gắng thay thế vai trò của ai đó, Hải Băng chọn cách trở thành một người bạn, một người thân luôn đồng hành và yêu thương bé Kid theo cách riêng của mình.

Dù đã sinh cho Thành Đạt ba con "đủ nếp đủ tẻ", nữ ca sĩ vẫn luôn quan tâm và chăm sóc bé Kid như với các con ruột. Chính sự công bằng, bao dung và chân thành ấy khiến mối quan hệ mẹ kế - con chồng trong gia đình Hải Băng luôn được ngưỡng mộ. Cô không chỉ là một người phụ nữ khéo léo trong hôn nhân mà còn là hình mẫu của tình yêu thương vô điều kiện.