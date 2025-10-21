"Bom sex" Hàn Quốc vừa ghé thăm Việt Nam

Vào thập niên 2010, G.NA là "bom sex" đích thực của showbiz Hàn khi sở hữu thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp và giọng hát nội lực. Tuy nhiên đến năm 2016, cô biến mất khỏi showbiz do bê bối bán dâm. Sau 9 năm ở ẩn kín tiếng, G.NA "1 lần nói hết" về quá khứ, đồng thời cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Mới đây, cô đã đến Hà Nội du lịch nhân dịp Tết Trung thu. Nữ ca sĩ đình đám 1 thời có những trải nghiệm chuẩn "Tây ba lô" tại Hà Nội như chụp ảnh check-in đường phố, ghé phố đường tàu, uống nước dừa và cafe cốt dừa. Giọng ca sinh năm 1987 hào hứng: "Tôi đã từng mơ được đến Việt Nam. Cuối cùng cũng làm được... wow... nơi đây thậm chí còn tuyệt vời hơn tôi tưởng! Đồ ăn, bầu không khí, vẻ đẹp... và những người dân ở đây đều rất tuyệt vời! Thích vô cùng!".

Bên dưới bài đăng, rất nhiều fan đã vào bình luận chúc mừng G.NA có chuyến du lịch vui vẻ, đồng thời chia sẻ thêm những kinh nghiệm, trải nghiệm ở Việt Nam. Fan mừng cho nữ ca sĩ đang dần bước ra khỏi bóng tối quá khứ, để tiếp tục sống vui vẻ và tích cực.

G.NA vui vẻ check-in đường phố Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Trung thu

Cô tiếp tục dạo chơi phố đường tàu nổi tiếng

"Bom sex" xứ Hàn chia sẻ đến Việt Nam là ước mơ của cô

G.NA hạnh phúc uống nước dừa ở quán cafe đường tàu

Cô tiếp tục uống cafe cốt dừa. Nữ ca sĩ đình đám 1 thời hết lời khen ngợi đồ ăn, bầu không khí, vẻ đẹp và cả con người Việt Nam

G.NA sinh năm 1987, có tên đầy đủ là Gina Choi và ra mắt năm 2010 dưới trướng công ty giải trí Cube Entertainment. Trong sự nghiệp kéo dài 6 năm, G.NA tạo dựng được tên tuổi với tư cách nghệ sĩ solo. Gia tài âm nhạc của cô bao gồm một album phòng thu đầy đủ, 4 EP và nhiều đĩa đơn cũng như các bản nhạc phim truyền hình.

Một số tác phẩm đáng chú ý của G.NA có thể kể đến bản song ca cùng Bi Rain Things I Want To Do When I Have A Lover và màn kết hợp với Hyuna trong A Bitter Day. Album phòng thu đầu tay Black And White cũng mang lại cho nữ ca sĩ sự nổi tiếng đáng kể. Nữ ca sĩ này cũng rất nổi tiếng với ngoại hình nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp chuẩn "bom sex".