8 năm giấu kín con riêng, tái hôn gây chú ý với sính lễ “khủng”

Phương Trinh Jolie tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh sinh năm 1988 tại An Giang. Cô từng đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình An Giang khi mới 14 tuổi. Cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM đã mở ra cánh cửa mới để nữ ca sĩ 8x bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng gây chú ý bởi ngoại hình gợi cảm, giọng hát nội lực cùng khả năng diễn xuất.

Không chỉ nổi tiếng ở vai trò ca sĩ, cô còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình và gameshow, tạo dựng hình ảnh năng động, táo bạo. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó, nữ ca sĩ thừa nhận: "Tôi từng sống vì danh vọng và vật chất, nhưng nhận ra điều quý nhất vẫn là người ở cạnh mình lúc xấu xí, thất bại nhất", theo nguồn Phụ nữ mới.

Phương Trinh Jolie.

Sính lễ 88 lượng vàng mà gia đình chồng 2 tới hỏi cưới nữ ca sĩ.

Năm 2022, cô kết hôn với Lý Bình kém 3 tuổi sau 4 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi từng khiến truyền thông “dậy sóng” vì gia đình chú rể mang đến sính lễ lên tới 88 lượng vàng cùng bộ trang sức kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Không chỉ được chồng trẻ cưng chiều, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách đối nhân xử thế tinh tế. Trước đám cưới, cô tiết lộ bí mật lớn nhất đời mình là có con gái riêng tên Mia. Cô giấu kín thông tin này suốt 8 năm với khán giả vì muốn bảo vệ bé khỏi áp lực dư luận.

Trong lễ cưới, con gái Phương Trinh Jolie lần đầu xuất hiện và gọi chồng của mẹ là “ba”. Hình ảnh ấy khiến nhiều người xúc động. Chia sẻ với Vnexpress cô nói: “Chồng tôi yêu thương Mia như con ruột. Gia đình chúng tôi không có khái niệm con chung – con riêng, chỉ có con của cả hai”.

Không gian sống của vợ chồng nữ ca sĩ.

Ở nhà phố 5 tầng giữa trung tâm Sài Gòn, chồng trẻ hết mực cưng chiều

Sau khi kết hôn, cặp đôi nhanh chóng chào đón con trai đầu lòng, rồi tiếp tục đón thêm thành viên mới. Nữ ca sĩ tiết lộ từng mang thai tự nhiên lần 3 ở tuổi 36 và xem đó là “phép màu trời ban”.

Ở tuổi U40, sau 3 lần sinh nở, cô thừa nhận thay đổi nhiều. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1988 giờ sống chậm hơn, ưu tiên gia đình. Đặc biệt, cô còn quyết định triệt sản, chỉ sinh 3 con. “Giờ đây, tôi muốn dành toàn bộ thời gian để nuôi dạy các con và chăm lo tổ ấm,” cô chia sẻ trong buổi tiệc đầy tháng con trai mới đây.

Sau khi lập gia đình, cặp đôi hiện sinh sống trong biệt thự 5 tầng, 8 phòng ngủ giữa trung tâm TP.HCM, có view hướng thẳng ra Landmark 81. Ngôi nhà được ví như “rừng Nam Mỹ thu nhỏ” với không gian xanh và nội thất hiện đại. “Bước vào nhà cứ như tới rừng Nam Mỹ,” cô từng tự hào nói.

Được biết, nữ ca sĩ và chồng thuê thêm người giúp việc, đầu tư khu vườn riêng để con cái có không gian chơi đùa. Cô cho rằng đây là “tổ ấm mơ ước” sau nhiều năm làm việc vất vả.

Trên mạng xã hội, hình ảnh nữ nghệ sĩ bên chồng và các con luôn nhận được nhiều lời khen. Cô thường xuyên đăng ảnh gia đình quây quần bên mâm cơm hoặc cùng nhau đi du lịch. Lý Bình - chồng cô cũng không ngần ngại gọi vợ là “nữ hoàng” trong lòng mình.

“Tôi thương vợ vì cô ấy từng chịu nhiều thiệt thòi. Cô ấy mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất yếu mềm” anh nói với tờ Vnexpress.

Nữ ca sĩ vùa đón sinh nhật lần thứ 37 bên chồng con.

Dù từng trải qua nhiều sóng gió, hiện tại Phương Trinh Jolie có trong tay mọi thứ: gia đình hạnh phúc, con ngoan, sự nghiệp ổn định và biệt thự triệu đô giữa Sài Gòn. Nhưng điều khiến khán giả ngưỡng mộ nhất vẫn là cách cô lựa chọn yêu không phô trương, không ồn ào mà ấm áp bên ông xã kém tuổi.