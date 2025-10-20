Nữ NSƯT nổi tiếng đi hát quán nhậu mưu sinh: Mất sự nghiệp vì hỏa hoạn, lý do 80 tuổi tự sống dù có 5 con

Từng là “đệ nhất đào võ” của sân khấu cải lương, một ngôi sao lừng danh những năm 1960–1970, nhưng tuổi xế chiều của nữ nghệ sĩ này lại là chuỗi ngày lặng lẽ trong viện dưỡng lão.

“Đệ nhất đào võ”, hôn nhân đổ vỡ, 1 mình nuôi 5 con

NSƯT Diệu Hiền sinh năm 1945 tại Bạc Liêu trong một gia đình nghèo. Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa. Năm 14 tuổi, bà theo đoàn hát nhỏ rong ruổi khắp miền Tây, rồi nhanh chóng được soạn giả Viễn Châu phát hiện và giao cho vai chính trong các vở Nhụy Kiều tướng quân, Nữ tướng cờ đào, Tống Trân – Cúc Hoa…

Theo báo Thanh Niên, “NSƯT Diệu Hiền là một trong số ít nghệ sĩ thời đó có thể ca, diễn và múa võ đều xuất sắc”. Chính vì vậy, khán giả thời vàng son gọi bà bằng biệt danh trìu mến: “Đệ nhất đào võ” của sân khấu cải lương. Giọng ca cao vút, nội lực, cùng lối diễn đài các nhưng mạnh mẽ giúp bà trở thành tên tuổi ăn khách hàng đầu trong giai đoạn thập niên 1970.

NSƯT Diệu Hiền.

Bà từng kết hôn với nghệ sĩ Út Hậu, song cuộc hôn nhân ấy không trọn vẹn. Sau khi chia tay, bà một mình nuôi 5 người con trong cảnh túng thiếu. Trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động, bà tâm sự:

“Tôi đi hát từ sáng đến tối, hát cả ở quán nhậu, ở các tụ điểm nhỏ, miễn có tiền nuôi con. Lúc đó cực lắm, nhưng không làm thì ai nuôi con đây”.

Để có tiền lo học phí, bà từng chấp nhận biểu diễn tại những sân khấu tạm bợ, nơi khán giả không còn là những người mua vé vì yêu nghệ thuật mà là khách đến uống bia, ăn nhậu. Dẫu vậy, bà vẫn cất tiếng ca nghiêm túc, “coi khán giả nào cũng đáng được tôn trọng như khán giả ở rạp lớn”, bà chia sẻ với tờ Ngôi Sao.

Suýt mất mạng vì hỏa hoạn

Biến cố lớn nhất cuộc đời bà là vụ cháy tàu trong lúc bà đang đi lưu diễn tại Cà Mau vào năm 1979. Tàu chở đoàn bị cháy, bà bị bén lửa từ chân đến mặt, toàn thân như một cây đuốc sống, khiến bà bị bỏng nặng, phải điều trị dài ngày.

Chia sẻ trên tờ Lao Động, nữ nghệ sĩ kể, bà phải điều trị suốt mấy tháng, nằm trên lá chuối non vì đau rát, suýt mất mạng.

Sau tai nạn, sức khỏe suy kiệt, giọng hát bị ảnh hưởng nặng nhưng bà không cho phép mình ngã quỵ. Khi hồi phục phần nào, bà vẫn trở lại sân khấu, nhận vai phụ, thậm chí chỉ hát vài câu trong chương trình từ thiện. “Còn hát được là còn sống”, bà nói trong một lần giao lưu ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Ở tuổi 80, nữ nghệ sĩ sống trong viện dưỡng lão để không làm phiền con cháu.

5 người con và nỗi cô đơn của mẹ

Dù có 5 người con, nhưng những năm cuối đời, bà lựa chọn sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM. Trong bài phỏng vấn với Vnexpress, bà nói rõ lý do:

“Tôi vào viện dưỡng lão để không làm gánh nặng cho con cháu. Ở đây tôi có bạn bè, có đồng nghiệp, còn ở nhà thì chật chội, 11 người sống chung, làm sao có chỗ cho tôi nghỉ ngơi”.

Bà kể, khi mới vào viện, có hơn 40 nghệ sĩ cùng sống, nhưng sau nhiều năm, giờ chỉ còn vài người. Dẫu vậy, mỗi ngày, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, tập thể dục, rồi quét sân và trò chuyện cùng các đồng nghiệp cao tuổi. “Tôi còn sáng suốt, còn tự lo được cho mình, thế là hạnh phúc rồi” bà cười nói với Thanh Niên.

Khi được hỏi về con cái, bà không oán trách mà chỉ thở dài chia sẻ trên báo Dân Việt: “Đứa thì ở xa, đứa lo gia đình, ai cũng có hoàn cảnh riêng. Tôi hiểu và không buồn. Miễn chúng sống tốt, hiếu thảo trong lòng là được”.

Tuy nhiên, đồng nghiệp thân thiết cho biết, mỗi lần nhắc đến con, mắt bà vẫn rưng rưng. Bà từng dành cả thanh xuân để nuôi nấng, chăm sóc nhưng khi già yếu, chỉ còn lại chiếc giường nhỏ nơi viện dưỡng lão.

Hiện tại, dù sức khỏe yếu, bà vẫn xuất hiện trong các chương trình từ thiện, ca vài câu vọng cổ như một cách “cảm ơn khán giả”.

Ở tuổi 80, bà vẫn giữ được phong thái điềm đạm, giọng nói rành rọt, nụ cười hiền hậu. Những đồng nghiệp và khán giả đến thăm đều ngưỡng mộ nghị lực sống của người nghệ sĩ từng đi qua bao bão tố mà vẫn giữ được tấm lòng sáng, không oán hận, không than trách.