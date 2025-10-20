Ưng Hoàng Phúc nhập viện

Ngày 20/10, cựu người mẫu Kim Cương - bà xã của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - khiến khán giả lo lắng khi đăng tải hình ảnh chồng đang nằm điều trị tại bệnh viện. Trong ảnh, nam ca sĩ đeo khẩu trang, truyền dịch và có vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày sốt cao.

Kim Cương chia sẻ rằng chồng cô bắt đầu bị sốt từ sau chuyến đi ngắn ngày tại Ấn Độ. Dù đã cố gắng tự điều trị tại nhà, tình hình không thuyên giảm, khiến nam ca sĩ phải nhập viện để được theo dõi và truyền dịch. Vợ Ưng Hoàng Phúc bộc bạch: "Chồng bệnh rồi. Chồng lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng rắn. Lần này kêu vợ chở đi bệnh viện là biết dữ lắm rồi".

Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Theo chia sẻ của Kim Cương, tình hình sức khỏe của chồng đang dần ổn định, song anh vẫn cần nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi phục.

Hình ảnh Ưng Hoàng Phúc truyền nước trong bệnh viện

Trước đó, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc có chuyến đi Ấn Độ

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981 tại An Giang, từng là thành viên nhóm 1088. Sau khi nhóm tan rã, anh hát solo và nổi tiếng với loạt hit: Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004)...

Thời kỳ đỉnh cao, Ưng Hoàng Phúc liên tục cho ra mắt album và từng là một trong những nghệ sĩ V-pop bán đĩa chạy nhất thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ chạy góp mặt trong tất cả các sự kiện lớn của showbiz Việt với vị trí ngôi sao hạng A. Thế nhưng sau khi ra mắt Vol.5, nam ca sĩ đã phải dừng ca hát một thời gian dài vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm.

Năm 2007, Ưng Hoàng Phúc phải sang Singapore mổ và quá trình chữa bệnh kéo dài trong suốt 2 năm trời. Năm 2009, nam ca sĩ chính thức rời công ty WePro và lập công ty riêng cho mình. Tuy nhiên sự quay trở lại sau thời gian tạm ngừng vì bệnh tật khiến Ưng Hoàng Phúc khá loay hoay trong việc tìm bài hit mới.

Ưng Hoàng Phúc từng là cái tên khuấy đảo thị trường âm nhạc Việt với loạt bản hit gắn liền nhiều thế hệ khán giả

Thời gian gần đây, Ưng Hoàng Phúc và nhóm nhạc Ngũ Hỗ Tướng gồm thêm Khánh Phương Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng vướng lùm xùm liên quan đến MV quảng cáo web cá độ trá hình vẫn đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, chỉ vài ngày sau, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh logo của một trang web cá độ xuất hiện trên ly, áo, bao bì...

Tình tiết này tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, khiến các ca sĩ liên quan bị chỉ trích vì để hình ảnh được cho là liên quan đến hoạt động cá cược xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc.

Trước áp lực dư luận, MV đã được gỡ bỏ và đăng lại phiên bản mới không còn chi tiết gây tranh cãi. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng lên tiếng khẳng định không hề liên quan đến trang web cá độ. "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó", anh giải thích.

Đến chiều 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM đã gửi giấy mời làm việc đối với các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng. 5 ca sĩ của nhóm được triệu tập gồm Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng. Ngày 23/9, các thành viên Ngũ Hổ Tướng đã có mặt tại cơ quan chức năng làm việc.