Ai làm Lisa (BLACKPINK) ra nông nỗi này?

2 đêm concert bùng nổ của BLACKPINK tại Sân vận động Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc đã khiến 100.000 BLINKs phải "phát cuồng" với những màn trình diễn đỉnh cao. Tuy nhiên, giữa không khí cuồng nhiệt của tour diễn thế giới DEADLINE, 1 bức ảnh của Lisa đã bỗng chốc trở thành tâm điểm mạng xã hội, thu hút đến hơn 2 triệu lượt xem.

Trong ảnh này, khuôn mặt Lisa trông thay đổi rõ rệt, với tông da "trắng bóc" như búp bê sứ, đường nét, đôi môi và đôi mắt vô cùng khác lạ. Bức ảnh này khiến fan vô cùng hoang mang vì Lisa trông như 1 người hoàn toàn khác, không thể nhận ra nổi. Không còn là mỹ nhân với làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt sắc sảo và nụ cười tự tin – hình ảnh quen thuộc của em út BLACKPINK.

Bức ảnh Lisa khác lạ thu hút đến hơn 2 triệu lượt xem cùng vô số tranh luận

Hóa ra đây chỉ là hình ảnh bị fan chỉnh sửa quá tay. Trong những góc ảnh và clip khác, Lisa vẫn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp chuẩn búp bê, làn da rám nắng khỏe khoắn cùng nụ cười tươi tắn như thường lệ. Lisa hoàn toàn không "dao kéo" để thay đổi ngoại hình, biến thành 1 người khác như vậy.

Dù một phần khán giả cho rằng việc chỉnh sửa chỉ là "sở thích vui vẻ" đa số BLINKs vẫn bày tỏ sự thất vọng. Họ cho rằng đây là minh chứng cho áp lực "da trắng là đẹp" trong ngành giải trí châu Á, nơi các idol nữ thường bị kỳ vọng phải có làn da trắng sứ. Từ đó, những bức ảnh "ảo tung chảo" ra đời để chạy theo tiêu chuẩn này. Nhiều fan khác chỉ trích: "Tại sao phải chỉnh sửa đến mức Lisa trông như người khác?", "Lisa đẹp tự nhiên mà, đừng phá hỏng nhan sắc của cô ấy"... Họ nhắc nhở cần phải tôn trọng hình ảnh thật của Lisa chứ không phải phiên bản "trắng phớ" méo mó.

Lisa vẫn xinh đẹp rạng ngời chứ không phải "búp bê sứ" trắng phớ khác lạ như bức ảnh bị lan truyền

Lisa chẳng cần đến photoshop vẫn xinh đẹp ngút ngàn

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là rapper, dancer, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng toàn cầu, được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Lisa là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng K-pop toàn cầu”. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria's Secret Fashion Show...