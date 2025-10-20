Rộ clip Đậu Kiêu không thèm nhìn mặt vợ đại gia sòng bạc Macau ở sân bay

Trong suốt 2 ngày qua, nhiều nguồn tin từ truyền thông xứ Trung cho biết cặp đôi Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã “tan đàn xẻ nghé”. Tới chiều 20/10, Sohu đưa tin, đoạn clip ghi lại cảnh Đậu Kiêu hoàn toàn phớt lờ thiên kim tiểu thư nhà họ Hà tại sân bay, không thèm để bà xã vào mắt đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Weibo mới đây. Và công chúng càng thêm tin rằng Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã rạn nứt từ lâu và việc cặp đôi công bố tin ly hôn với báo chí chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Trong đoạn video gây bão, thiên kim nhà họ Hà liên tục muốn tương tác cùng Đậu Kiêu nhưng đều bị nam tài tử “quăng cục lơ”. Cô còn bị đàng trai bỏ lại phía sau, không thèm ngó ngàng tới. Hà Siêu Liên cứ mải miết đuổi theo Đậu Kiêu nhưng đổi lại, nam tài tử liên tục tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ đàng gái. Khung cảnh gượng gạo cũng khiến nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên, âu cũng là bởi từ trước tới nay công chúng còn tưởng Hà Siêu Liên nắm thế “cửa trên” trong mối quan hệ với Đậu Kiêu nhờ vào gia thế hiển hách, ít ai bì kịp.

Đoạn clip ghi lại cảnh tài tử Đậu Kiêu coi thiên kim tiểu thư Hà Siêu Liên như người vô hình tại sân bay bỗng được chia sẻ rầm rộ khắp cõi mạng xứ Trung trong buổi chiều 20/10

Tiểu thư nhà sòng bạc cứ lẽo đẽo đi theo tài tử Sở Kiều Truyện nhưng từ đầu tới cuối, cô đều bị ông xã ngó lơ

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên được cho là đã "đường ai nấy đi", đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sau 2 năm kết hôn

Thế nhưng trên thực tế, đoạn clip được lan truyền mới đây đã xuất hiện từ năm 2021. Vào thời điểm ấy, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên cũng dính nghi vấn vừa cãi nhau to vì những bất đồng trong cuộc sống. Và thời gian sau đó, công chúng lại tiếp tục bắt gặp những hình ảnh cặp đôi ngọt ngào, đầy tình tứ bên nhau.

Thông tin Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên ly dị chiếm sóng truyền thông Hoa ngữ từ hôm 19/10 xuất phát từ những chia sẻ đáng chú ý của Trần Lam - bà trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Theo bà Trần Lam, ái nữ trùm sòng bạc Macau (Trung Quốc) và Đậu Kiêu đã nộp đơn ra tòa ly dị. Cặp sao đang chờ hoàn tất thủ tục để chính thức tuyên bố đường ai nấy đi. Mối quan hệ của cả 2 rất căng thẳng, liên tục cãi vã trong thời gian chờ ra tòa.

Bà Trần Lam cho biết lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt. Do không ưng thuận cậu con rể tài tử, bà ba Trần Uyển Trân đã không bỏ ra bất kỳ 1 đồng nào để tổ chức hôn lễ cho cặp đôi. Bà ba cũng cấm con gái Hà Siêu Liên chuyển nhượng tài sản, để Đậu Kiêu xài tiền, đứng tên chung và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau. Điều này khiến nam diễn viên vô cùng bất mãn, ly thân với Hà Siêu Liên. Trong đơn ly dị gửi ra tòa, Đậu Kiêu cũng vạch trần góc khuất bị kiểm soát cuộc sống, ép giải nghệ và xem thường đến cùng cực của nhà vợ đối với mình. Tính đến thời điểm hiện tại, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên chưa lên tiếng phản hồi về những lùm xùm liên quan tới cuộc hôn nhân của họ.

Nhiều khán giả tin rằng tài tử Sở Kiều Truyện và thiên kim nhà họ Hà sẽ công bố tin tức ly dị với báo giới trong thời gian tới

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực.

Cuộc hôn nhân của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên liên tục khiến công chúng châu Á dõi theo

Nguồn: Sohu, Weibo