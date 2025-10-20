Trấn Thành bị hại

Sau khi chính thức nắm quyền admin fanpage Running Man Vietnam nhân dịp 20/10, Ninh Dương Lan Ngọc lập tức bắt tay hành động theo phong cách không ai lường trước: tung loạt ảnh dìm hàng dàn cast khiến dân mạng cười ngất.

Trong loạt ảnh được nữ diễn viên đăng tải, toàn bộ các thành viên Running Man Vietnam đều xuất hiện trong những khoảnh khắc ít ai ngờ: người bị bắt cận mặt méo xệch, người bị zoom sát đến mức không còn nhận ra, người lại bị đăng ảnh mồ hôi đổ ướt cả áo. Bài đăng nhanh chóng khiến fanpage bùng nổ tương tác vì độ lầy quá mức tưởng tượng của "nữ admin một ngày".

Lan Ngọc tung loạt ảnh dìm hàng dàn cast Running Man Vietnam mùa 3

Gây chú ý nhất trong loạt ảnh là tấm hình được chụp cận vòng hai tròn xoe, kèm caption nhờ khán giả nhìn bụng đoán xem ai là chủ nhân. Không ngoài dự đoán của cư dân mạng, đó chính là vòng bụng của Trấn Thành. Nhiều fan bật cười khi thấy anh cả của chương trình lại bị Lan Ngọc thẳng tay "bóc phốt" ngay trên fanpage chính thức của chương trình.

Không chỉ lần này, ngoại hình của Trấn Thành gần như trở thành "mục tiêu" của các thành viên trong Running Man Vietnam. Tuy vậy, Trấn Thành vẫn luôn giữ tinh thần vui vẻ, thậm chí còn góp phần "tự dìm" chính mình, khiến không khí chương trình lúc nào cũng sôi động.

Trước khi chương trình lên sóng, Trấn Thành liên tục đăng status lo sợ sẽ trở thành "thánh meme" của chương trình vì ngoại hình tròn trịa. Có lần, nam MC phải đăng ảnh tập thể thao và chia sẻ: "Ốm Xìn ơi, không được biến Khủng long thành Hà mã trong Running Man được. Phải ốm thôi, không thôi hình meme của mình sẽ nhiều nhất show". Ở mùa 1, Trấn Thành có biệt danh là "Khủng long" vì sơ hở là lộ vòng 2 "bé mỡ".

Lan Ngọc không cần đố thì cư dân mạng cũng có câu trả lời về "bé mỡ" này là của ai

Vòng 2 của Trấn Thành bị soi từ tập này qua tập khác

Thời gian gần đây, nam MC xuất hiện với vóc dáng mũm mĩm hơn hẳn trước đây. Song song với Running Man, Trấn Thành còn bận rộn với show Siêu Thực Thành, nơi nam MC khám phá hàng quán, trải nghiệm ẩm thực khắp nơi. Có lẽ cũng vì lịch quay dày đặc và những trải nghiệm ẩm thực phong phú mà ngoại hình của Trấn Thành trở nên mũm mĩm hơn. Tuy vậy, sự thay đổi này chỉ khiến nam MC trông gần gũi và đáng yêu hơn trong mắt khán giả.

Đáng nói là anh không hề né tránh điều này. Ngược lại, Trấn Thành nhiều lần thừa nhận thẳng thắn chuyện tăng cân, thậm chí chủ động biến nó thành điểm nhấn trong những màn "tự troll" duyên dáng. Trấn Thành giờ đây chọn cách sống thoải mái hơn với vẻ ngoài, đồng thời vẫn đầu tư chỉn chu về trang phục và thần thái mỗi lần xuất hiện.

Dù vóc dáng có thay đổi theo thời điểm, nhưng cách anh giữ năng lượng tích cực, duy trì sự tự tin và phản ứng văn minh trước mọi bình luận về ngoại hình là điều khiến khán giả nể phục. Có thể thấy, sự thay đổi của Trấn Thành không chỉ nằm ở hình thức mà còn thể hiện rõ độ trưởng thành trong cách làm chủ hình ảnh của một nghệ sĩ kỳ cựu.

Ngoại hình của Trấn Thành dạo gần đây tròn trịa hơn trước nhưng nam MC không hề kém sắc mà vẫn vô cùng năng lượng, duyên dáng và thu hút

Dù vậy nam MC vẫn luôn tích cực, còn biến câu chuyện ngoại hình của mình thành "content" hài hước