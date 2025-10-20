Trấn Thành không tin vợ mình lại làm vậy

A.I LÀ AI? là chương trình truyền hình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tái tạo hình ảnh, giọng nói và thói quen của nghệ sĩ, Chương trình vừa tung ra trailer đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, giới thiệu loạt “phiên bản song trùng” của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Các “bản sao” công nghệ được mô phỏng với độ chân thực cao, thể hiện nhiều hành vi và phản ứng khó lường, tạo nên bầu không khí hồi hộp cho cả khách mời lẫn khán giả. Đáng nói, phía sau mỗi “song trùng” chính là một nhân vật có thật, được che giấu bởi lớp “mặt nạ công nghệ” để tạo nên một bản sao ảo sống động nhất.

Mở đầu trailer, host Trấn Thành xuất hiện cùng loạt câu hỏi: “A.I ngày càng thông minh hơn, bao lâu nữa bạn sẽ bị thay thế? Nếu gương mặt, giọng nói hay bí mật của bạn bị A.I sao chép, bạn sẽ làm gì?”. Ngay lập tức, khán giả chú ý vào chuỗi tình huống “căng não” khi các nghệ sĩ buộc phải đối diện với phiên bản công nghệ của chính mình. MC Trấn Thành còn phải thốt lên "nổi da gà" khi chứng kiến bản sao giống y như thật của các nghệ sĩ.

Chương trình A.I LÀ AI? vừa tung ra trailer dài hơn 2 phút

Ngay sau phần mở đầu đầy kịch tính là khoảnh khắc Văn Mai Hương “đứng hình” khi bản sao A.I không chỉ sở hữu ngoại hình và giọng hát giống hệt, mà còn dám thách thức chính chủ song ca. Trong khi đó, Mỹ Linh lại điềm tĩnh đối mặt với “Mỹ Linh A.I” – phiên bản không chỉ nắm rõ từng kỷ niệm tuổi thơ mà còn khéo léo “thao túng tâm lý” diva bằng loạt câu hỏi đầy ẩn ý.

Nếu Mỹ Linh và Văn Mai Hương mang đến bầu không khí căng thẳng trong màn đấu trí cùng song trùng, khán giả lại được phen bật cười với loạt tình huống đến từ Hari Won và nhóm bạn nghệ sĩ khi bản sao A.I bất ngờ bóc trần loạt bí mật “nhà đất”. Nghệ sĩ Lê Giang cũng gây chú ý bởi biểu cảm “cứng người”, kinh ngạc trước bản sao có giọng điệu và cách nhấn nhá giống hệt mình.

Ở đoạn cuối trailer, những hình ảnh chớp nhoáng hé lộ vóc dáng của các “bản sao” khiến người xem không khỏi tò mò. Loạt tên tuổi đình đám như Thanh Lam, Bằng Kiều, Đông Nhi, Minh Hằng, Tóc Tiên, Quốc Anh, Tiểu Vy, Pháp Kiều hay Huỳnh Lập cũng xuất hiện thoáng qua, làm dấy lên nhiều suy đoán.

Cuối trailer, khán giả còn sững người trước khoảnh khắc tình cảm của Hari Won và Trấn Thành. Cả hai không ngần ngại phát cẩu lương khóa môi ngay trên sóng truyền hình, khiến dàn sao ngượng ngùng quay mặt đi. Khi Trấn Thành bày tỏ sự nghi ngờ: "Vợ tôi không có ốm như vậy", Hari Won liền chạy tới nói: "Anh không tin đúng không" và hôn ông xã.

Trong mỗi tập, các nghệ sĩ lần đầu đối mặt với “song trùng” của chính mình, từ đó tạo ra nhiều tình huống “thật giả lẫn lộn”, những màn đấu trí kịch tính để nhận diện người đang “giả dạng” sau lớp mặt nạ ảo