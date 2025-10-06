Từ “Phụ nữ thế kỷ 21” đến danh hiệu NSƯT

NSƯT Kim Tuyến sinh năm 1987, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt hơn 15 năm qua. Cô bước vào nghệ thuật từ rất sớm, khi mới 19 tuổi đã gây chú ý khi giành giải Nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 (năm 2006). Thành công này mở ra cánh cửa để cô đến với phim ảnh, khởi đầu cho một hành trình dài nhiều thử thách và nỗ lực không ngừng.

Kim Tuyến là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Việt

Không được đào tạo bài bản về diễn xuất ngay từ đầu, Kim Tuyến vẫn nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ gương mặt điện ảnh, lối diễn tinh tế và khả năng nhập vai sâu. Những năm 2008-2010, cô liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình ăn khách như Chuyện tình đảo ngọc, Những đứa con thành phố, Tuổi thanh xuân…

Vai diễn trong Chuyện tình đảo ngọc mang về cho Kim Tuyến giải Cánh Diều Vàng 2009 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình. Từ đó, Kim Tuyến được xem là “gương mặt vàng” của phim truyền hình phía Nam.

Nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế với giải Ngôi Sao Xanh 2014, Cánh Diều Vàng 2016 cho Tuổi thanh xuân, và Cánh Diều Vàng 2018 với Mộng phù hoa. Năm 2024, ở tuổi 37, cô được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận hơn 17 năm cống hiến miệt mài cho nghệ thuật.

Kim Tuyến hiện vẫn là cái tên được săn đón trong nhiều dự án truyền hình và phim điện ảnh, nhờ lối diễn đa dạng, từ bi kịch đến tâm lý, từ nữ chính hiền lành đến nhân vật phản diện sắc sảo.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Kim Tuyến còn theo học Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, mong muốn sau này có thể truyền đạt kinh nghiệm và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Ngoài ra, Kim Tuyến còn "mát tay" trong công việc kinh doanh. Nhờ đó, cô có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nữ diễn viên hiện sở hữu 1 căn nhà mặt tiền ở Quận 1 cũ, TP.HCM dùng để mở quán cà phê và sống cùng con gái tại căn hộ cao cấp ở Quận 7 cũ, TP.HCM.

Được mệnh danh "nữ diễn viên đẹp bậc nhất Việt Nam"

Ở tuổi gần 40, Kim Tuyến vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, dịu dàng. Nhiều khán giả nhận xét cô là “một trong những diễn viên đẹp bậc nhất màn ảnh Việt hiện nay”.

Sắc vóc quyến rũ của Kim Tuyến

Sở hữu chiều cao 1m72, vóc dáng gợi cảm và gương mặt mang nét Á Đông đằm thắm, Kim Tuyến thường xuyên được giao những vai nữ chính có chiều sâu tâm lý, vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.

Báo chí ví Kim Tuyến là “mỹ nhân không tuổi” của showbiz Việt. Cô hiếm khi phẫu thuật thẩm mỹ, giữ vẻ đẹp tự nhiên bằng chế độ sống lành mạnh như tập yoga, chạy bộ, ăn uống khoa học và luôn giữ tâm thế tích cực.

Ngoài nhan sắc, Kim Tuyến còn được khen ngợi ở thần thái. Mỗi lần xuất hiện trong sự kiện hay trên thảm đỏ, cô luôn chọn phong cách thanh lịch, tối giản nhưng tinh tế, vừa sang trọng, vừa không phô trương. Ở các bộ ảnh cá nhân, Kim Tuyến thường chọn tông màu tự nhiên, nụ cười nhẹ và ánh mắt trầm lắng, phản chiếu một vẻ đẹp chín muồi, tự tin và độc lập.

Ở tuổi U40, Kim Tuyến vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ

Chia tay đại gia ngân hàng khi mới ngoài 20, U40 chưa muốn đi bước nữa

Trong chương trình The Khang Show phát sóng tối 4/10 vừa qua, Kim Tuyến trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ khi mới hơn 20 tuổi.

Nữ diễn viên kể, cô kết hôn năm 2008 với một doanh nhân, đại gia làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sau vài tháng quen biết do được gia đình giới thiệu. Thời điểm ấy, vì thiếu kinh nghiệm sống và khao khát có mái ấm, cô đồng ý bước vào hôn nhân khi tình cảm chưa đủ sâu sắc.

"Nhiều người đồn tôi lấy chồng sớm vì có bầu, nhưng không phải vậy. Từ nhỏ, tôi ở nhà với vú em do cha mẹ đi làm suốt, nên thường tưởng tượng cảnh cả nhà cùng đi chơi"," cô chia sẻ.

Dù xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng chuyện tình cảm của Kim Tuyến khá trắc trở

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không như mơ. Cả hai khác biệt về suy nghĩ và định hướng, cộng thêm áp lực tài chính khi khủng hoảng kinh tế 2008 nổ ra. Sau thời gian ngắn, họ quyết định ly hôn. Khi đó, con gái đầu lòng của cô mới vài tháng tuổi.

Thời điểm đó, để nuôi con, cô làm việc không ngừng nghỉ, nhận liên tục các vai chính, thuê vú em trông con ban ngày. Có những ngày quay từ sáng đến khuya, cô chỉ kịp nhìn con ngủ. "Tôi tiếc vì không ở bên con nhiều hơn, nhưng khi đó không còn lựa chọn nào khác," cô trải lòng.

Nhờ nỗ lực và đam mê nghề, Kim Tuyến dần ổn định cuộc sống. Con gái của cô hiện đã lớn, học trường quốc tế, là nguồn động lực lớn nhất để nữ nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu.

Nữ diễn viên hiện hài lòng với cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con gái

Sau ly hôn, Kim Tuyến không vội vàng bước vào mối quan hệ mới. Cô thẳng thắn: "Tôi cũng có lúc thấy cô đơn khi nhìn người khác hạnh phúc, nhưng cảm giác đó qua nhanh. Nỗi sợ lớn hơn là nếu yêu ai đó, tôi sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp".

Hiện tại, ở tuổi U40, Kim Tuyến vẫn chọn sống độc lập và tập trung cho công việc. Cô dành phần lớn thời gian cho phim ảnh, giảng dạy kỹ năng diễn xuất và chăm sóc con gái.