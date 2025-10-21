Không phải Trấn Thành, đây mới là người đang chơi game giỏi nhất Running Man Việt!

Vừa gia nhập thị trường truyền hình thực tế sôi động năm 2025, Running Man Việt nhận được sự chú ý của khán giả. Sau 3 tập phát sóng, chương trình lọt bảng xếp hạng được khán giả yêu thích, bàn tán. Không chỉ Running Man Việt hot, dàn cast cũng tăng độ nhận diện với công chúng. Không chỉ Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát được đánh giá cao khi trở lại mà dàn "tân binh" cũng không phải dạng vừa. Trong đó, diễn viên Quang Trung nhận về nhiều bàn tán vì liên tục thể hiện sự thông minh, chơi tốt trong những trò chơi thể lực lẫn trí tuệ.

Đặc biệt, Quang Trung trở thành nhân tố nổi bật, "vượt mặt" cả Trấn Thành trong tập 3 Running Man Việt. Ở các thử thách chơi game dùng sức, Quang Trung khiến Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn phải bất ngờ vì nhanh chóng "đánh bại" Anh Tú. Khi vào thử thách diễn tả ca dao, tục ngữ bằng tiếng Anh, Quang Trung xử lý nhanh, đưa ra những gợi ý khiến đồng đội đoán được ngay. Câu "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư" được Quang Trung gợi ý là "Fish no eat salt fish die" viral khắp MXH.

Quang Trung được nhận xét linh hoạt, thông minh trong phần chơi diễn tả thành ngữ

Quang Trung "nhanh như chớp" đưa ra gợi ý khiến đồng đội đoán được ngay

Ấn tượng nhất là phần xé bảng tên kết hợp với giải hint về "kẻ mạo danh", các nghệ sĩ tìm được nhiều bảng có chữ lót hoặc tên của các thành viên. Nếu như Trấn Thành đưa ra suy luận nếu 2 tấm bảng ghép lại thành tên hoàn chỉnh thì người đó sẽ thành "kẻ mạo danh", nam MC chuyển hướng sang nghi ngờ Anh Tú khi tìm thấy bảng "Anh T" thì Quang Trung lại có cách dự đoán thông minh.

Theo đó, sau khi bị loại, Quang Trung nói với Quang Tuấn dự đoán của mình những là người có bảng tên là "thường dân", ghép lại sẽ ra quy tắc loại thành viên. Cách suy luận của Quang Trung đúng hoàn toàn với luật của chương trình đưa ra. Ở tập 1, trong khi thành viên khác còn bối rối thì Quang Trung cũng là người tìm đúng quy tắc giải mật mã những con số. Tính đến thời điểm này, khán giả đánh giá cao Quang Trung, xem anh là một trong những "át chủ bài" của nhưng phần thi thiên về trí tuệ, dự đoán.

Quang Trung "giải" đúng quy tắc ngầm mà chương trình đưa ra

Trấn Thành và Anh Tú tìm được bảng tên có gợi ý "Anh T"

Trấn Thành suy luận đây là hint về "kẻ giả mạo"

Trong khi đó, Quang Trung đưa ra suy luận chuẩn, anh còn đoán ra được danh tính của kẻ mạo danh

Khi mới được công bố là cast chính của Running Man Vietnam mùa 3, Quang Trung từng vấp phải không ít hoài nghi. Nhiều khán giả cho rằng anh quá hiền, nhạt, thiếu sự bùng nổ thể lực hay cá tính mạnh để phù hợp với format show vốn chuộng những gương mặt lầy lội như Trấn Thành, Anh Tú hay Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc.

Thế nhưng, chỉ sau vài tập phát sóng, Quang Trung dần xoay chuyển được định kiến. Anh không chọn cách gồng mình để nổi bật, mà thể hiện sự thông minh, duyên dáng và lối chơi nhẹ nhàng, mang lại năng lượng tích cực. Trong những thử thách gần đây, nam diễn viên ghi điểm nhờ phản ứng nhanh, biểu cảm tự nhiên và cách tương tác khéo léo với đồng đội. Không cần ồn ào hay chiêu trò, Quang Trung tạo được thiện cảm nhờ sự chân thành, thật thà và tinh thần chơi hết mình dù có vụng về. Từ một ẩn số bị nghi ngờ, Quang Trung giờ đây trở thành màu sắc riêng biệt của Running Man Vietnam, chẳng phải chiến binh cơ bắp, nhưng là người mang đến cảm giác dễ chịu, tự nhiên và rất thật.