"Chồng nghèo" Đậu Kiêu tháo chạy khỏi nhà trùm sòng bạc Macau vì vợ chỉ là con ngoài giá thú?

Theo tờ 163, Đậu Kiêu dốc hết tiền tiết kiệm 80 triệu NDT (271 tỷ đồng), thậm chí chấp nhận vay mượn khắp nơi để làm đám cưới với Hà Siêu Liên vì muốn đổi đời, trở thành con rể nhà tỷ phú. Tuy nhiên, hiện thực lại vả mặt anh đau điếng. Chỉ sau vài tháng cưới, nam diễn viên và Hà Siêu Liên đã xảy ra trục trặc. Họ ly thân đã 2 năm qua. Nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi sẽ chia tay nhau như bao cặp tình nhân bình thường vì vẫn chưa đăng ký kết hôn. Đậu Kiêu đã từ chối ký thỏa thuận tiền hôn nhân lên đến 28 trang với Hà Siêu Liên. Cho nên, bà Trần Uyển Trân kiên quyết không cho con gái đăng ký kết hôn với Đậu Kiêu vì sợ tài sản đổ vào túi chàng rể nghèo.

Tuy nhiên, tờ 163 cho biết Đậu Kiêu thừa biết dù có đăng ký kết hôn với Hà Siêu Liên hay không, anh cũng sẽ chẳng được chia chác được gì trong khối tài sản của vợ. Sau ngày cưới, tài tử này đã vỡ mộng khi biết thân phận thực sự chỉ là con ngoài giá thú của Hà Siêu Liên, còn mẹ vợ chẳng có tiếng nói hay quyền hạn gì trong gia tộc sòng bạc Macau. Số tài sản họ sở hữu và được chia thừa kế vô cùng ít ỏi. Bản thân bà ba Trần Uyển Trân cũng chỉ làm nội trợ, không có óc kinh doanh nên gia tài chẳng bao nhiêu. Cho nên, Hà Siêu Liên và mẹ đã phải ép Đậu Kiêu ký vào hợp đồng tiền hôn nhân để bảo vệ khối tài sản nhỏ bé của mình.

Hà Siêu Liên và mẹ ruột của cô không có bất kỳ tiếng nói hay quyền hạn nào trong gia tộc sòng bạc Macau

Ngoài ra, tờ 163 cho biết gia tộc sòng bạc tồn tại quy tắc ngầm rằng không ai có thể moi được tiền từ gia đình họ Hà, ngay cả con ruột của của cố tỷ phú Hà Hồng Sân, nói gì đến con riêng như Hà Siêu Liên. Trước khi mất, cố tỷ phú Hà Hồng Sân đã giao quyền hành đế chế kinh doanh và quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia tộc cho con gái Hà Siêu Quỳnh. Tất cả những người con còn lại đều không có quyền lực trong gia tộc. Mỗi tháng, họ được phát khoản phí sinh hoạt vài tỷ đồng. Nếu muốn có nhiều tiền hơn, Hà Siêu Liên và các anh chị em khác chỉ có thể sinh con. Khi đó, gia đình họ sẽ có thêm 1 phần phí sinh hoạt nữa.

Do Hà Siêu Liên là con ngoài giá thú nên cô không có cổ phần trong công ty của cha. Trong đế chế kinh doanh của gia tộc, Hà Siêu Liên chỉ là người quản lý dự án Bến tàu ngư dân ở Macau (Trung Quốc) được người cha quá cố đầu tư 1,8 tỷ HKD (hơn 5.900 tỷ đồng), khách sạn InterContinental ở Perth với vốn đầu tư 400 triệu AUD (6.600 tỷ đồng), chứ không phải là chủ sở hữu.

Do đó, Đậu Kiêu hoàn toàn không thể thông qua cuộc hôn nhân với Hà Siêu Liên để tham gia vào chuyện kinh doanh của gia tộc sòng bạc. Hà Siêu Liên không có quyền hạn bổ nhiệm bất kỳ ai, kể của chồng của mình vào chiếc ghế điều hành chủ chốt trong các doanh nghiệp của gia tộc. Bản thân Hà Siêu Liên chỉ làm chủ thương hiệu mì bò do cô sáng lập. Thương hiệu này được định giá thị trường hơn 100 triệu NDT (hơn 361 tỷ đồng). Bên cạnh đó, tất cả bất động sản đều do mẹ vợ nắm giữ, Đậu Kiêu đừng mong có thể đụng vào.

Hà Siêu Liên không được thừa hưởng nhiều gia sản thừa kế, cũng như nắm quyền trong các công ty của người cha tỷ phú quá cố vì chỉ là con ngoài giá thú

Sau khi biết vợ chỉ là "tiểu thư có tiếng không có miếng" và bản thân lỗ nặng vì "đầu tư cưới xin" sai chỗ, Đậu Kiêu đã từ chối đăng ký kết hôn để có thể dễ dàng tháo chạy, thay vì trói buộc mình trong mối quan hệ không mang đến lợi ích kinh tế nào, lại còn bị kiểm soát cuộc sống riêng quá mức. Theo nguồn tin trong giới, tài tử này đã đối xử tệ, liên tục bạo lực lạnh với Hà Siêu Liên khi biết được sự thật về thân phận của vợ. Anh ở lỳ trên phim trường không về nhà. Chính thái độ của Đậu Kiêu đã khiến hôn nhân đổ vỡ.

Hiện, mọi diễn biến trong ồn ào ly hôn của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đang khiến cư dân mạng chú ý. Đến nay, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vẫn giữ im lặng, không phản hồi trước loạt tin đồn. Tuy nhiên, với những dấu hiệu xa cách rõ ràng suốt 2 năm qua, cư dân mạng cho rằng không sớm thì muộn cặp đôi tài tử - tiểu thư cũng thông báo đường ai nấy đi.

Ồn ào hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đang là tâm điểm của showbiz Hoa ngữ

Nguồn: Sina, Sohu