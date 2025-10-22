Ái nữ trùm sòng bạc Macau sảy thai, còn bị chồng nghèo Đậu Kiêu giày vò đến kiệt quệ?

Cuộc hôn nhân lộ rõ dấu hiệu trên bờ vực đổ vỡ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đang là tâm điểm bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Theo truyền thông xứ tỷ dân, ngoài vấn đề không môn đăng hộ đối và sự chênh lệch địa vị xã hội cũng như tiền bạc, mối quan hệ của cặp tài tử - tiểu thư tài phiệt này rạn nứt còn vì thái độ cư xử tệ bạc, gia trưởng của Đậu Kiêu. Sự việc đỉnh điểm khiến Hà Siêu Liên quyết định rời bỏ người chồng diễn viên là sau khi cô bị sảy thai. Hà Siêu Liên vốn là người phụ nữ tham vọng. Sau khi cưới, cô vừa điều hành doanh nghiệp riêng, vừa hoạt động trong showbiz. Cuối cùng vì làm việc quá sức nên Hà Siêu Liên sảy thai.

Trong giai đoạn vợ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, Đậu Kiêu tỏ thái độ thờ ơ. Anh chẳng những không chăm sóc, còn liên tục trách cứ Hà Siêu Liên làm mất con đầu lòng. Chưa dừng lại ở đó, tài tử này còn ép buộc vợ tiểu thư cho mình 1 chân trong đế kinh doanh của gia tộc sòng bạc và yêu cầu cô lui về sau để sinh con, dùng gia sản nghìn tỷ chăm lo cho gia đình nhà chồng. Khi bị từ chối, Đậu Kiêu chơi bài "chiến tranh lạnh", giày vò Hà Siêu Liên đến kiệt quệ. Cuối cùng, vì không chịu nổi nữa, Hà Siêu Liên đã quyết định ly thân với Đậu Kiêu, dọn về nhà mẹ ruột sống. Kể từ đó, nhà trùm sòng bạc "cấm cửa", bài xích và thậm chí còn muốn triệt đường sống của cậu con rể cư xử tệ. Theo nhiều nguồn tin, nếu không có Hà Siêu Liên nói đỡ vì vẫn còn chút tình nghĩa, nam diễn viên 8X này đã "bay màu" luôn sự nghiệp trong showbiz.

Theo nguồn tin trong showbiz, cuộc hôn nhân của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đổ vỡ vì thái độ gia trưởng, tệ bạc và chỉ biết đến tiền của nam diễn viên. Tài tử này được tiết lộ đã bỏ mặc Hà Siêu Liên khi cô sảy thai

Thực tế, sau đám cưới ở Bali (Indonesia) vào tháng 4/2023, Hà Siêu Liên đã lộ dấu hiệu mang thai. Cô thường xuyên để lộ vòng 2 lớn, vô thức đưa tay lên bụng khi dự sự kiện. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, Hà Siêu Liên lại xuất hiện với vòng 2 phẳng lỳ. Từ đây, cô và Đậu Kiêu cũng lộ dấu hiệu xa cách thấy rõ. Khi cùng tham dự sự kiện, Hà Siêu Liên không giấu được sự chán ghét chồng, thậm chí hất tay Đậu Kiêu trên thảm đỏ. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng thông tin cuộc hôn nhân của Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu đổ vỡ sau khi mất con đầu lòng là hoàn toàn có cơ sở.

Hiện, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về loạt thông tin tiêu cực bủa vây hôn nhân của mình trong những ngày qua. Tuy nhiên, nhiều khán giả tin rằng tài tử Sở Kiều Truyện và thiên kim nhà họ Hà sẽ công bố tin tức ly dị với báo giới trong thời gian tới.

Sau ngày cưới, Hà Siêu Liên lộ vòng 2 lớn, nghi mang thai con đầu lòng

Xuất hiện cùng chồng vào cuối năm 2023, Hà Siêu Liên có vòng 2 phẳng lỳ. Lúc này, ái nữ trùm sòng bạc cũng không còn vui vẻ khi đi bên Đậu Kiêu

2 năm qua, mối quan hệ bất ổn của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên gây bàn tán trong showbiz Trung Quốc. Dù Hà Siêu Liên đã lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng vẫn nhận thấy sự xa cách thấy rõ giữa cô và chồng tài tử.

Cặp đôi đã sống xa nhau 1 thời gian dài, thậm chí không đón Tết cùng nhau. Vài tháng sau lễ cưới (2023), Hà Siêu Liên bỏ về Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Bước sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH.

Cuộc hôn nhân của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên liên tục khiến công chúng châu Á dõi theo

Nguồn: Sina, Sohu, 163



