"MC quốc dân" nợ gần 150 tỷ

"MC quốc dân" kiêm diễn viên hài hàng đầu Kbiz Shin Dong Yup từng đối mặt với khoảng thời gian đen tối trước khi chạm tới thành công trong sự nghiệp. Tờ The Maeil Business cho hay, hồi đầu những năm 2000, nam MC đình đám phải ôm khoản nợ 8 tỷ won (tương đương 147,4 tỷ đồng) vì gặp thất bại trong kinh doanh và phát sinh rủi ro từ việc bảo lãnh cho người khác vay tiền. Phải đến tận năm 2014, Shin Dong Yup mới thanh toán xong tất cả các khoản nợ.

Tới sáng 22/10, tờ Allkpop đưa tin, MC họ Shin vừa xuất hiện trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube zzanbro và trải lòng về khoảng thời gian ngập trong nợ nần. Khi lắng nghe YouTuber Tzuyang giãi bày về những khó khăn cô từng trải qua trong cuộc sống, Shin Dong Yup đã dùng câu chuyện của chính bản thân mình để an ủi đàn em: "Đôi khi em có thể cho phép bản thân được khóc thoải mái, có như vậy em mới cảm thấy thoải mái được. Anh cũng từng trải qua những điều tồi tệ tương tự trong quá khứ. Anh bắt tay vào kinh doanh, nhưng cũng không hẳn đó là kinh doanh. Khi ấy anh bảo lãnh cho người khác vay tiền và cho họ mượn tên của mình, không ngờ được rằng chuyện này lại trở thành nguồn cơn khiến anh phải đối mặt khoảng thời gian rất khó khăn sau này. Sau giờ làm việc, anh nhận được tới 300 cuộc gọi (để hối thúc trả nợ)".

Những chia sẻ của Shin Dong Yup về khoảng thời gian đen tối trong sự nghiệp đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc mới đây

Shin Dong Yup rơm rớm nước mắt, cho biết anh từng không có được tâm trạng tốt nhất mỗi khi lên hình trong khoảng thời gian nợ nần chồng chất: "Anh không thể tập trung vào công việc phát sóng trong khoảng thời gian đó vì phải vật lộn với hàng loạt suy nghĩ lởn vởn ở trong đầu, kiểu như ‘Gì thế này?’ hay ‘Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?’. Khán giả có thể không biết rõ về những gì ảnh phải trải qua, nhưng anh nghĩ họ dễ dàng nhận ra rằng anh không có tâm trạng tốt khi lên hình".

Cuối buổi phát sóng, Shin Dong Yup đã dùng kinh nghiệm của chính bản thân mình để gửi những lời khuyên chân thành tới Tzuyang, hy vọng cô sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống: "Có lẽ em chưa có nhiều cơ hội để thưởng thức bữa ăn ngon với tâm trạng thoải mái nhất có thể. Nhưng khi em trưởng thành hơn và dần học cách quan tâm đến những người, em sẽ nhận ra rằng mọi người xung quanh đều sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được chứng kiến em tận hưởng bữa ăn của mình. Tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy đấy".

Shin Dong Yup dùng chính câu chuyện của bản thân mình để an ủi đàn em

Shin Dong Yup sinh năm 1971, là MC kiêm diễn viên hài hàng đầu tại Hàn Quốc. Nam MC bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khi vừa tròn 20 tuổi. Kể từ đó tới nay, Shin Dong Yup tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng như SNL Korea, Happy Saturday, Three Men Three Women, Hello Counselor, Immortal Song 2...

Shin Dong Yup trở nên nổi tiếng bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ loạt show ăn khách

Nguồn: Allkpop