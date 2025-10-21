Phát hiện người liên tục phá đám “MC quốc dân” hôn vợ

Cuộc hôn nhân của MC quốc dân Yoo Jae Suk và cựu phát thanh viên Na Kyung Eun luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trong sáng 21/10, tờ Osen đưa tin, MC họ Yoo vừa có những chia sẻ cởi mở về bà xã trong tập mới nhất của chương trình Running Man. Ở 1 phân đoạn của show, diễn viên hài Yang Se Hyung bất ngờ đặt câu hỏi khó cho Yoo Jae Suk: "Anh có hôn ai trong tuần qua không ạ?". MC họ Yoo bối rối trong giây lát, rồi mỉm cười đáp lại hậu bối: "1 nụ hôn nửa vời có được tính không nhỉ? Kiểu như 1 nụ hôn chớp nhoáng ấy?".

Yoo Jae Suk tiếp tục giải thích thêm rằng, việc trở thành cha mẹ đôi khi khiến những khoảnh khắc lãng mạn của 2 vợ chồng trở nên phức tạp hơn lúc chưa có con: "Anh và bà xã nhiều lần muốn tận hưởng 1 nụ hôn trọn vẹn, nhưng rồi con trai cứ đột nhiên xuất hiện, nên cuối cùng 2 anh chị chỉ có thể trải qua 1 nụ hôn nửa vời mà thôi". Thì ra con trai chính là người liên tục phá đám MC quốc dân hôn bà xã phát thanh viên.

Những chia sẻ mới đây của Yoo Jae Suk trong show Running Man đã khiến mạng xã hội xứ Hàn bùng nổ

Đây không phải lần đầu tiên Yoo Jae Suk có những chia sẻ cởi mở và thẳng thắn về cuộc hôn nhân với bà xã kém 9 tuổi. Cách đây ít ngày qua chương trình Hangout With Yoo, nam MC đình đám khiến dàn khách mời và khán giả bật cười thích thú khi bất ngờ tiết lộ rằng, mình vẫn đeo kính khi hôn bà xã. Tiết lộ về lý do của hành động này, Yoo Jae Suk không ngần ngại bày tỏ: "Đơn giản là vì tôi thấy thoải mái hơn khi làm như vậy".

Trước đó, trong 1 tập phát sóng của chương trình Hangout With Yoo hồi năm 2023, MC họ Yoo từng có những chia sẻ gây sốt mạng xã hội: "Tôi hôn thường xuyên lắm. Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã kết hôn rồi kia mà!".

Yoo Jae Suk nhiều lần có những chia sẻ gây bão về bà xã phát thanh viên trên sóng truyền hình

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của MC quốc dân họ Yoo với cựu phát thanh viên Na Kyung Eun cũng khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Được biết, Yoo Jae Suk kết hôn với bà xã Na Kyung Eun cách đây 17 năm. Tới nay, cặp đôi đã có con trai Ji Ho (sinh năm 2010) và con gái Na Eun (sinh năm 2018).

Yoo Jae Suk và Na Kyung Eun kết hôn vào năm 2008, hiện cặp đôi có 2 con gồm 1 trai, 1 gái

Nguồn: Kbizoom