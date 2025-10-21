Nữ ca sĩ lấy chồng Chủ tịch, dùng 2 máy bay chở 500 khách dự đám cưới, sinh con liền sắm siêu biệt thự

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Đông Nhi không chỉ là giọng ca nổi bật của Vpop mà còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân Ông Cao Thắng. Từ đám cưới “thế kỷ” ở Phú Quốc đến khối tài sản hàng trăm tỷ, nữ ca sĩ ngày càng khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thành đạt và hạnh phúc.

Dùng 2 máy bay chở 500 khách dự tiệc cưới, bao trọn gói ăn ở

Sinh năm 1988 tại Hà Nội, lớn lên ở TP.HCM, Đông Nhi (tên thật Mai Hồng Ngọc) theo đuổi ca hát từ năm 2007. Cô nhanh chóng nổi tiếng qua những bản hit như Khóc, Bối rối, Bad Boy, Giả vờ say…

Đông Nhi là một trong số ít ca sĩ có sự nghiệp bền vững, liên tục đổi mới hình ảnh và âm nhạc. Cô từng đoạt giải “Ca sĩ của năm” tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2019, sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và là huấn luyện viên trẻ nhất của Giọng hát Việt nhí năm 2016.

Đông Nhi.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Năm 2015, Đông Nhi là người đầu tiên sở hữu chiếc ô tô Audi A7 màu đen trị giá 3,5 tỷ đồng duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Khi quen Ông Cao Thắng - thiếu gia nhà Tân Hiệp Hưng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty lớn, nữ ca sĩ từng được bạn trai tặng siêu xe Audi R8 V10 Plus trị giá 13 tỷ đồng (năm 2017).

Dù vậy thì nữ ca sĩ nói với Vnexpress: “Tôi luôn muốn khán giả nhớ đến mình bằng âm nhạc và nỗ lực lao động, chứ không phải những ồn ào đời tư”.

Tuy nhiên, dù muốn dù không thì cuộc sống riêng tư của cô vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng, trong đó đám cưới xa hoa của cặp đôi vào năm 2019 là một ví dụ điển hình.

Ngày 9/11/2019, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức đám cưới tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Quốc. Theo Vnexpress, cặp đôi đài thọ toàn bộ vé máy bay khứ hồi, chi phí lưu trú và tiệc cưới cho hơn 500 khách mời, trong đó có gần 200 nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Isaac, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh...

Cô dâu chú rể đã thuê 10 căn biệt thự cho gia đình và những phòng nghỉ sang trọng nhất cho bạn bè, đồng nghiệp ở lại trong thời gian dự siêu đám cưới.

Không gian tiệc cưới được trang trí tông trắng chủ đạo với hàng nghìn bông hoa tươi, hướng ra biển. Theo Thanh Niên, chi phí tổ chức sự kiện ước tính hàng chục tỷ đồng, với hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu được thiết kế riêng biệt cho đám cưới.

Vietnamnet cho biết, để đưa đón khách mời, 2 máy bay riêng đã được thuê để chở bạn bè và đồng nghiệp từ TP.HCM ra Phú Quốc. Sự kiện này được truyền thông gọi là “đám cưới thế kỷ”, đánh dấu mối tình kéo dài hơn 10 năm của cặp đôi nổi tiếng.

Tổ ấm của cặp đôi sau 6 năm về chung một nhà.

Liên tục tậu biệt thự sang chảnh.

Cặp đôi sở hữu nhiều tài sản khủng.

Vừa sinh con là sắm siêu biệt thự, tài sản khủng

Thời điểm mới cưới, cặp đôi sống trong một biệt thự 3 tầng khang trang. 1 năm sau, họ mua một căn hộ ở quận 9 có giá khoảng 20 tỷ. Năm 2023, vợ chồng cô gây xôn xao khi mua căn hộ hàng hiệu Grand Marina Saigon (quận 1, TP.HCM). Theo Vnexpress, đây là khu căn hộ hàng hiệu đầu tiên của Việt Nam, có tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, nội thất xa xỉ và dịch vụ quản gia riêng.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì có thể tự tay cùng chồng tạo nên tổ ấm mơ ước, nơi con cái được lớn lên trong tình yêu và sự đủ đầy”.

Đầu năm 2024, cô sinh con thứ hai và tiếp tục tậu một biệt thự view biển tại Phan Thiết. Theo Người Đưa Tin, vợ chồng Đông Nhi đã mua biệt thự view biển tại Phan Thiết, có hồ bơi vô cực, sân vườn rộng và tầm nhìn hướng biển trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Không chỉ là ngôi sao ca nhạc, Đông Nhi còn cùng chồng điều hành một công ty giải trí quản lý nhiều ca sĩ trẻ và sản xuất các dự án âm nhạc lớn. Theo Thể Thao & Văn Hóa, đây là một trong những công ty tư nhân hoạt động hiệu quả tại TP.HCM.

Vợ chồng nữ ca sĩ hiện sở hữu nhiều tài sản kếch. Tuy nhiên, họ chọn lối sống kín đáo, không phô trương. Trong một cuộc phỏng vấn với Thanh Niên, Đông Nhi chia sẻ: “Tôi thấy hạnh phúc không nằm ở vật chất. Điều quý nhất là khi nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh, gia đình bình yên và khán giả vẫn yêu thương mình”.