Con gái Đông Nhi hơn 1 tuổi đã "mê phấn son", có riêng bàn makeup xinh như công chúa

Trên trang cá nhân, Đông Nhi khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ loạt ảnh bé Hannie - cô con gái nhỏ hơn 1 tuổi - say mê ngồi trước bàn trang điểm mini. Trong khung hình, Hannie điệu đà diện váy trắng, chăm chú nhìn mình trong gương, tạo nên khoảnh khắc đáng yêu khiến dân mạng "tan chảy".

Bộ bàn trang điểm của bé là bàn trang điểm gỗ gương hồng cho bé, được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ và sinh động, mô phỏng lại bàn trang điểm thật của mẹ. Toàn bộ set gồm bàn, ghế, gương và nhiều phụ kiện nhỏ như phấn, son, nước hoa, máy sấy tóc… Tông màu hồng chủ đạo cùng họa tiết dâu tây dễ thương khiến không gian trở nên ngọt ngào, đậm chất "công chúa nhỏ".

Điểm đặc biệt của bàn trang điểm gỗ này là các chi tiết được chế tác tinh tế và chân thật. Mẹ có thể cùng bé chơi, hướng dẫn bé cách dùng các món đồ make up mini - từ đánh phấn, tô son đến sấy tóc. Nhờ đó, bé không chỉ được vui chơi mà còn học được cách chăm sóc bản thân, tăng khả năng quan sát và ghi nhớ.

Bàn được thiết kế nhiều ngăn đựng tiện lợi, giúp bé tập thói quen sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Chiếc gương xinh xắn làm từ mica tráng bạc, phản chiếu rõ nét nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, không lo vỡ hay trầy xước.

Không chỉ là món đồ chơi đơn thuần, bộ bàn trang điểm gỗ còn là công cụ giáo dục sớm tuyệt vời. Bé có thể thử sức với vai trò "chuyên gia làm đẹp", "thợ làm tóc" hoặc "mẹ chăm sóc bản thân", qua đó phát triển trí tưởng tượng, sự sáng tạo và kỹ năng vận động tinh.

Nơi mua: Đồ chơi Nhật - Giá: 1.800k

Ngoài ra, việc chơi cùng bố mẹ hoặc bạn bè cũng giúp bé học cách giao tiếp, chia sẻ và hợp tác. Sau khi chơi xong, việc dọn dẹp đồ đạc lại vào ngăn tủ giúp hình thành tính kỷ luật và tự giác - điều rất cần thiết trong giai đoạn đầu đời.

Bộ bàn trang điểm gỗ gương hồng được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp, đã qua xử lý chống mối mọt và mài nhẵn toàn bộ góc cạnh. Nước sơn an toàn, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Bề mặt nhẵn mịn, màu sắc tươi sáng giúp bàn vừa đẹp mắt vừa dễ lau chùi.

Không chỉ là món đồ chơi giải trí, bàn trang điểm gỗ gương hồng còn là món quà tuyệt vời để bé gái rèn luyện sự tinh tế, khéo léo và ý thức tự chăm sóc bản thân. Có lẽ vì thế mà Hannie - cô bé hơn 1 tuổi nhà Đông Nhi - đã sớm "mê phấn son", thích thú ngồi trước bàn trang điểm nhỏ xinh của riêng mình mỗi ngày. Với thiết kế tinh tế, an toàn và đầy tính giáo dục, bộ bàn trang điểm này thực sự là một góc mơ ước cho bất kỳ cô bé nào yêu thích cái đẹp và sự điệu đà.