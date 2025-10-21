Hoa hậu chuyển giới Hương Giang thi Miss Universe có đúng luật?

Không lâu nữa, Miss Universe 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan. Đại diện lần này của nhan sắc Việt là Hương Giang, đây cũng là lần đầu Miss Universe Vietnam cử người chuyển giới dự thi đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Ngay từ khi Hương Giang được công bố, khắp các diễn đàn sắc đẹp đã được phen sang chấn. Không chỉ trong nước, mà truyền thông quốc tế cũng dành sự bàn tán cho đại diện của nhan sắc Việt tại Miss Universe năm nay.

Theo đó, trên Fanpage của Missosology - chuyên trang sắc đẹp có tiếng với hơn 4 triệu người theo dõi - đã có một bài đăng riêng về trường hợp của Hương Giang. Chuyên trang này đặt câu hỏi về giới tính của Hương Giang trên hồ sơ khi đến với Miss Universe là gì, bởi lẽ Missosology thắc mắc pháp lý ở Việt Nam đã cho phép thay đổi giới tính của người chuyển giới trên giấy tờ chưa. Missosology nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng muốn biết liệu Hương Giang Nguyễn đã từng nói về việc tên và giới tính của cô ấy đã được thay đổi hợp pháp trên hộ chiếu hay chưa".

Những thắc mắc của chuyên trang sắc đẹp này trở thành tâm điểm bàn tán của các hội nhóm fan beauty queen Việt Nam. Hay ngay dưới bài viết của Missosology cũng đã có những tranh cãi về câu chuyện Hương Giang được cấp phép thi quốc tế. Cái tên nàng hậu được réo gọi liên tục, một bên cho rằng nếu đã đươc công bố chính thức thì phía Miss Universe Vietnam chắc hẳn đã chuẩn bị giấy tờ phù hợp, còn số khác thì bày tỏ sự đồng tình với Missosology vì đó cũng là thắc mắc của nhiều người xoay quanh câu chuyện pháp lý khi cử Hương Giang thi quốc tế.

Câu chuyện Hương Giang có đủ điều kiện pháp lý để thi quốc tế đang là tâm điểm bàn tán của fan sắc đẹp không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế

Trước những thắc mắc của khán giả, đến nay Hương Giang hay tổ chức Miss Universe Vietnam chưa có câu trả lời chính thức. Trả lời với báo chí, ông Valentin Trần cho biết tất cả các vấn đề liên quan đến đại diện Việt Nam thi Miss Universe sẽ được phản hồi tại sự kiện được tổ chức vào cuối tháng 10 này.

Về phía Hương Giang, hiện tại nàng hậu đang chuẩn bị cho hành trình thi quốc tế sắp tới. Trên trang cá nhân, Hương Giang đã đăng tải hình ảnh về các buổi học catwalk có chuyên gia và siêu mẫu Lukkade đứng lớp. Ngoài ra, trong một livestream với Hồ Ngọc Hà, khi đàn chị đề cập đón sinh nhật chung tại Việt Nam, Hương Giang đã hài hước nói đùa rằng lúc đó vẫn còn ở Thái Lan đương nhiệm sau khi đăng quang.

Dù là câu trêu đùa nhưng có thể thấy Hương Giang đã rất sẵn sàng và đặt quyết tâm cho cuộc thi Miss Universe. Chính vì vậy, cư dân mạng kêu gọi nhau chờ đợi những phản hồi chính thức từ tổ chức Miss Universe Vietnam về câu chuyện hợp thức cho Hương Giang đi thi. Đồng thời, fan sắc đẹp nhận định trước khi có thông tin chính thức thì không nên tranh cãi căng thẳng với fan sắc đẹp quốc tế vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Hương Giang lẫn nhan sắc Việt ở đấu trường thế giới.

Hương Giang tập luyện catwalk, thể hiện sự quyết tâm để lên đường thi quốc tế

Hương Giang cũng đã úp mở về bộ ảnh profile gửi đến BTC Miss Universe