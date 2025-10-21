Không tin nổi đây là sao nhí hot nhất Hậu Duệ Mặt Trời ở hiện tại

Hậu Duệ Mặt Trời lên sóng hồi năm 2016 và nhanh chóng gây cơn sốt trên toàn cầu vào thời điểm đó. Bộ phim trở thành bệ phóng cho hàng loạt nghệ sĩ trẻ trở nên nổi tiếng, đến gần hơn với công chúng. Sau gần 1 thập kỷ từ khi Hậu Duệ Mặt Trời công phá màn ảnh, cuộc sống của dàn sao gắn liền với siêu phẩm này thu hút được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong đó, sao nhí Joel Jin Nwamadi - cậu bé từng lấy nước mắt của hàng triệu người xem phim Hậu Duệ Mặt Trời - cũng khiến netizen tò mò với cuộc sống ở thời điểm hiện tại.

Tới sáng 21/10, SBS News đưa tin, Joel Jin Nwamadi đã hoàn toàn rời xa chốn showbiz đầy cạnh tranh và khắc nghiệt sau 9 năm kể từ khi gây sốt trong siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời. Hiện tại, Nwamadi đang "toàn tâm toàn ý" gắn bó với sự nghiệp thể thao, bất ngờ trở thành niềm tự hào của thể thao Hàn Quốc trong năm nay. Cách đây gần 10 năm, Nwamadi khiến khán giả nước ngoài thổn thức qua vai diễn nhí đầy ấn tượng trong Hậu Duệ Mặt Trời. Còn giờ đây, chàng trai 18 tuổi tiếp tục chiếm sóng truyền thông quốc tế với loạt thành tích "vô tiền khoáng hậu" cho làng điền kinh xứ kim chi.

Hồi năm 2016, Joel Jin Nwamadi gây ấn tượng khó phai nhờ vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của người xem trong siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời

Khi còn nổi tiếng với vai diễn trong Hậu Duệ Mặt Trời, Nwamadi từng xuất hiện trong 1 số show truyền hình ở Hàn Quốc

Hiện tại, anh chàng đã lột xác thành 1 vận động viên cao gần 1m90, sở hữu cơ bắp rắn rỏi đầy nam tính

Nwamadi sinh năm 2006, mang trong mình 2 dòng máu Hàn Quốc và Nigeria, có bố là cựu vận động viên nhảy xa. Nwamadi thừa hưởng gen thể thao tuyệt vời và niềm đam mê mạnh mẽ với điền kinh từ người bố vận động viên. Anh chàng bắt đầu sự nghiệp điền kinh từ năm lớp 5 tiểu học và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh qua các giải đấu trẻ bằng việc càn quét hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ.

Trong năm nay, Nwamadi chính thức ra mắt ở các giải đấu chuyên nghiệp, tạo nên cơn sốt trên các phương tiện truyền thông nhờ hàng loạt thành tích không tưởng. Sau khi đã gặt hái cả tá danh hiệu ở giải đấu giành cho lứa tuổi U18, U16 trong những năm tháng học trung học, giờ đây sao nhí Hậu Duệ Mặt Trời đã tự tin vượt qua hàng loạt đàn anh lớn tuổi hơn để đứng trên bục vinh quang tại giải đấu quốc gia Hàn Quốc. Vào hôm 19/10 mới đây, anh đã xuất sắc giành vị trí đầu tiên trong trận chung kết 100m nam tại Giải điền kinh quốc gia diễn ra tại Sân vận động Busan Asiad Main với thành tích 10,35 giây đầy ấn tượng.

Anh đạt được vô số danh hiệu ở các giải đấu điền kinh dành cho lứa tuổi U18, U16 trước khi tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp

Trước đó vào hồi tháng 5 năm nay, Nwamadi viết lên lịch sử khi giúp đội tiếp sức 400m nam của Hàn Quốc giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử Giải vô địch châu Á với thành tích 38,49 giây, đồng thời anh cùng đồng đội còn thiếp lập luôn kỷ lục quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, sao nhí 1 thời khiến truyền thông quốc tế dậy sóng vào tháng 7 khi cùng đồng đội giành tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung tiếp sức 400m với thời gian 38,50 giây tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới 2025 diễn ra ở Đức.

Sao nhí 1 thời liên tục khiến truyền thông quốc tế dậy sóng khi lập nên hàng loạt thành tích không tưởng cho điền kinh Hàn Quốc ở các giải đấu cấp độ châu Á và thế giới

Nwamadi mới chỉ 18 tuổi, có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Với hàng loạt thành tích khó tin mà sao nhí 1 thời đã đạt được trong năm 2025, nhiều người hâm mộ xứ kim chi kỳ vọng anh chàng sẽ sớm tiến xa, thăng hoa và tỏa sáng ở các giải đấu thuộc cấp độ cao nhất của điền kinh thế giới như Giải vô địch Thế giới, Olympic...

