Minh tinh Hậu Duệ Mặt Trời bất ngờ ngã quỵ giữa nhà ga

Ngày 14/9, tờ Wikitree đưa tin nữ diễn viên Park Hwan Hee đã đột ngột ngất xỉu và ngã cầu thang khi di chuyển ở ga Gangnam (Hàn Quốc). Theo truyền thông Hàn Quốc, người dân đã nhìn thấy Park Hwan Hee trong tình trạng bất tỉnh. Cô lập tức được nhân viên nhà ga sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thông tin trên khiến khán giả vô cùng lo lắng cho Park Hwan Hee. Họ gửi hàng loạt lời chúc sức khỏe tới nữ diễn viên trên trang cá nhân.

Sau đó, người đẹp sinh năm 1990 cũng tiết lộ về tình hình của mình để trấn an người hâm mộ. Mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời cho biết cô không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra với mình. Tuy nhiên, trước khi gục ngã, nữ diễn viên đã đột ngột trải qua các triệu chứng chóng mặt và đau bụng quằn quại. Sau đó, cô ngất lịm đi trên khu vực cầu thang bộ.

Park Hwan Hee cho biết sức khỏe của cô hiện tại ổn định, có thể ăn uống và sinh hoạt như bình thường. Sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện, các bác sĩ cũng cho biết vấn đề sức khỏe và tình trạng chấn thương sau cú ngã cầu thang của Park Hwan Hee cũng không nghiêm trọng.

Ngoài ra, Park Hwan Hee chia sẻ cô đặc biệt biết ơn, cảm kích sự cứu giúp của 2 người dân và nhân viên nhà ga Gangnam. "Họ đã ở cạnh lo lắng và giúp đỡ tôi cho đến lúc tôi lên xe cấp cứu rời đi. Tôi rất biết ơn và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người trong lúc tôi gặp biến cố sức khỏe. Không chỉ vậy, các nhân viên nhà ga còn tinh tế đến mức che mặt tôi lại trong quá sơ cứu. Vì vậy, không có bất kỳ hình nào của tôi trong tình trạng tồi tệ như vậy bị chụp lại và lan truyền lên mạng. Tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn", nữ diễn viên nói.

Park Hwan Hee sinh năm 1990, cô nổi tiếng với vai diễn y tá Choi Min Ji trong Hậu Duệ Mặt Trời (2016). Ngoài Hậu Duệ Mặt Trời, nữ diễn viên còn tham gia diễn xuất và để lại ấn tượng trong Who Are You - School 2015, Jirisan, The King In Love, Numbers... Người đẹp được yêu thích nhờ có gương mặt "hack tuổi", trẻ trung như gái đôi mươi.

Về đời tư, trước khi bước chân vào showbiz, cô đã kết hôn với rapper Bill Stax và có một cậu con trai chung sinh năm 2011. Tuy nhiên chỉ sau 15 tháng kết hôn, cặp đôi đã "đường ai nấy đi". Hai bên tranh chấp quyền nuôi con và không ngừng "đấu tố" đối phương. Park Hwan Hee tố cáo chồng cũ bạo hành cả thể chất và tinh thần cô, trong khi đó Bill Stax đệ đơn kiện vợ cũ không chi trả tiền trợ cấp nuôi con.

