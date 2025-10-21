Dàn sao Ngự Trù Của Bạo Chúa sang Việt Nam: Yoona xinh không thể đùa, "Chôn ha" thế này mới đúng tổng tài chứ!

Vào chiều ngày 21/10, đoàn làm phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã có mặt tại sân bay Incheon để bay đến Đà Nẵng. Đây là kỳ nghỉ thưởng dành cho cả đoàn phm, sau khi Ngự Trù Của Bạo Chúa đạt được thành công vang dội trên khắp châu Á.

Tại đây, Yoona (SNSD) trở thành tâm điểm với nhan sắc tỏa sáng. Cô vừa có fan meeting tại TP.HCM ngày 18/10, sau đó bay về Hàn Quốc và giờ đây là trở lại nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Nữ thần sinh năm 1990 diện áo kẻ đỏ ấm áp cùng chân váy jeans ngắn, đi giày thể thao năng động. Phong cách này khiến diện mạo của Yoona trẻ trung như nữ sinh dù năm nay cô đã bước sang tuổi 35. Nhan sắc nữ diễn viên kiêm idol đình đám thì lại càng không phải nói: Cô sở hữu làn da căng mịn cùng ngũ quan hoàn hảo, đẹp ngọt ngào trong mọi góc độ, chấp loạt ống kính zoom cận không chỉnh sửa.

Yoona diện áo kẻ đỏ ấm áp cùng chân váy jeans ngắn, đi giày thể thao năng động

Diện mạo trẻ trung của cô cứ như mới là sinh viên, dù trên thực tế Yoona đã 35 tuổi

Không hổ danh nữ thần đình đám Kpop, Yoona sở hữu visual lay động lòng người

Không cần trang điểm đậm, nữ thần SNSD vẫn xinh đẹp nhờ làn da căng mịn, ngũ quan hoàn hảo

Cô vừa có fan meeting ở TP.HCM vào ngày 18/10. Sau đó Yoona về Hàn Quốc và trở lại Đà Nẵng vào hôm nay

Visual đỉnh cao của Yoona trong ngày trở lại khiến fan Việt mê mẩn

"Chôn ha" Lee Chae Min cũng khiến mạng xã hội phải dậy sóng. Nam thần mới nổi diện cây đen đơn giản nhưng đầy cuốn hút, tôn lên thân hình cao lớn đến 1m90 cùng visual điển trai ngút ngàn. Vẻ đẹp lạnh lùng sang chảnh chuẩn "tổng tài" của Lee Chae Min vô cùng nổi bật trong loạt ảnh sân bay này. Truyền thông Hàn Quốc không tiếc lời ca ngợi diễn viên sinh năm 2000 là "Kẻ đánh cắp trái tim thế hệ mới", "Vẫy tay làm rung động lòng người"...

Lee Chae Min diện cây đồ đen đơn giản nhưng tôn dáng, làm nổi bật chiều cao 1m90

Anh như biến sân bay thành sàn catwalk

Báo Hàn không tiếc lời ca ngợi nam thần thế hệ mới "lên mây"

Cận cảnh vẻ đẹp sang chảnh lạnh lùng của "bạo chúa"

Danh tiếng Lee Chae Min lên như diều gặp gió sau Ngự Trù Của Bạo Chúa

Từ diễn viên thay thế, anh xuất sắc thể hiện vai diễn bạo chúa, tạo nên hội chứng "Chôn ha" khắp châu Á

Bộ phim cổ trang Hàn Quốc Ngự Trù của Bạo Chúa đã đạt được thành công vang dội trên toàn cầu nhờ cốt truyện độc đáo, kết hợp giữa ẩm thực, chính trị và tình cảm. Với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Yoona (SNSD) và Lee Chae Min, bộ phim không chỉ ghi điểm bởi diễn xuất đỉnh cao mà còn gây sốt với những cảnh quay mãn nhãn và chemistry bùng nổ giữa các nhân vật.

Bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã trở thành một hiện tượng lớn của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2025. Ngay từ khi lên sóng trên tvN, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, kết hợp giữa yếu tố xuyên không, ẩm thực cung đình và chuyện tình lãng mạn giữa đầu bếp hiện đại và vị bạo chúa thời Joseon. Tỷ suất người xem tăng nhanh chóng — từ mức mở màn khoảng 4,8% đến khi tập cuối đạt trung bình 17,1%, có thời điểm chạm mốc 18%, giúp phim lọt top chương trình ăn khách nhất Hàn Quốc trong năm. Không chỉ vậy, phim còn gây tiếng vang quốc tế khi lọt Top 10 series không nói tiếng Anh trên Netflix trong nhiều tuần liên tiếp, chứng tỏ sức hút toàn cầu của làn sóng Hallyu.

Ngự Trù Của Bạo Chúa là hiện tượng truyền hình thời gian qua

Thành công của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên chính Yoona và Lee Chae Min, những người đã chinh phục khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, tương tác ăn ý và ngoại hình nổi bật. Nếu Yoona khiến người xem say đắm với hình ảnh “mỹ nhân xuyên không” dịu dàng mà mạnh mẽ, thì Lee Chae Min gây ấn tượng bởi phong thái bạo chúa điển trai và cuốn hút. Cả hai không chỉ giúp phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn đưa tên tuổi của mình lên tầm cao mới.

Trước những thành tích ấn tượng đó, đoàn phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được thưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam, cụ thể là ở thành phố Đà Nẵng. Đây được xem như món quà tri ân từ nhà sản xuất dành cho ekip Ngự Trù Của Bạo Chúa sau quá trình làm việc vất vả. Đây cũng là cơ hội để dàn sao Yoona, Lee Chae Min... tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các dự án mới. Thông tin này khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích, mong chờ được chào đón dà sao đình đám như Yoona và Lee Chae Min tại đất nước mình.

Kỳ nghỉ thưởng là món quà tri ân từ nhà sản xuất dành cho ekip sau quá trình làm việc đầy nỗ lực và cũng là cơ hội để dàn sao tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các dự án mới

Nguồn: Xports News