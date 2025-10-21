Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao!

Team ăn cưới online của Đỗ Hà - Viết Vương rần rần vì chỉ 1 ngày nữa là hôn lễ hào môn sẽ chính thức diễn ra. Mới đây, nhiều hình ảnh hậu trường cho thấy khu vực tổ chức lễ cưới đang được gấp rút hoàn thiện. Không gian được dựng trong mái vòm khổng lồ phủ bạt trong suốt, kết hợp hệ thống ánh sáng và âm thanh hiện đại.

Phía trước khuôn viên, cổng chào nổi bật với dòng chữ “Vuong & Ha – Two Hearts, One Promise”, tạo điểm nhấn lãng mạn và trang trọng. Phía trong, sân khấu chính được trang trí tông trắng chủ đạo, kết hợp hệ thống đèn LED, hoa tươi và phông nền ánh sáng gợi cảm giác sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần tinh tế.

Không gian tiệc cưới được chia thành nhiều khu vực riêng biệt gồm, sân khấu trung tâm, khu vực đón khách, không gian tiệc và khu vực chụp hình check-in. Với những hình ảnh được ghi nhận, có thể thấy đội thi công phải huy động hàng trăm nhân sự để kịp tiến độ cho buổi lễ chính. Quy mô của buổi tiệc cưới Viết Vương - tầm hơn 1.000 khách mời.

Rạp cưới của Hoa hậu Đỗ Hà cực lộng lẫy, mới thi công đã xịn cỡ này

Toàn cảnh không gian sẽ diễn ra lễ cưới tại Quảng Trị - quê chú rể

Về phía Đỗ Thị Hà, cô cũng có động thái hé lộ về chiếc váy cưới, thể hiện sự nôn nao trước thềm về nhà chồng. Theo nguồn tin của chúng tôi, vào sáng 22/10, nhà chú rể sẽ có mặt tại Thanh Hoá - quê Đỗ Hà để tiến hành lễ xin dâu, sau đó tiệc cưới được tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị).

Đỗ Thị Hà nôn nao trước thềm theo chàng về dinh

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong những chuyến du lịch. Cặp đôi cùng sang Châu Âu chụp ảnh cưới vào ít tháng trước. Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ.

Chồng của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, năm nay anh 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Trước khi cưới Đỗ Hà, Viết Vương có đời tư rất kín tiếng.

Đỗ Hà và Viết Vương trở thành cặp đôi được công chúng yêu mến