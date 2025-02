Vợ Yoo Jae Suk phát hiện chồng biểu hiện bất thường, vội phóng về nhà lao thẳng vào phòng ngủ thấy cảnh tượng khó tin

Cuộc hôn nhân của MC quốc dân Yoo Jae Suk và cựu phát thanh viên Na Kyung Eun luôn là đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tới sáng 27/2, tờ SBS News đưa tin, Yoo Jae Suk vừa chia sẻ 1 câu chuyện thú vị liên quan tới bà xã trên 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube DdeunDdeun.

Trong video, MC quốc dân xứ Hàn cho biết mình từng không nghe điện thoại của vợ, khiến người bạn đời hoảng hốt tới mức phóng thẳng về nhà: "Tôi hoàn toàn toàn kiệt sức sau buổi ghi hình vào ngày hôm đó. Tôi trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Bình thường tôi không bao giờ ngủ ngày đâu, nhưng vào hôm đó tôi đã ngủ tận 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiều. Tôi về nhà vào khoảng 5 giờ chiều và thấy buồn ngủ kinh khủng. Con gái Na Eun của tôi cũng than vãn rằng con bé cảm thấy rất mệt mỏi, thế là tôi và con bé đã chợp mắt 1 chút. Lúc còn đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng có người mở cửa chạy xộc vào phòng ngủ rồi la toáng lên ‘Na Eun ơi, ông xã ơi’. Thì ra đó là bà xã của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã chất vấn ‘Sao anh không nghe điện thoại của em?’ với vẻ hoảng hốt". Yoo Jae Suk vội kiểm tra điện thoại và phát hiện ra có tới 9 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Thì ra Yoo Jae Suk ngủ say nên không nghe điện, và bà xã sau khi thấy nam MC liên tục không bắt máy đã tưởng ở nhà xảy ra chuyện gì nên đã vội phóng về để kiểm tra tình hình, hóa ra lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin là chồng con đang ngủ.

Những chia sẻ của Yoo Jae Suk trong talk show mới đây đã gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm

Sau khi nghe xong câu chuyện hài hước của Yoo Jae Suk, các khách mời trong talk show đã bật cười thích thú. Diễn viên hài Song Eun Yi còn tranh thủ trêu chọc đàn anh họ Yoo: "Mọi chuyện xảy ra là do anh chẳng bao giờ chịu phá vỡ những nguyên tắc sinh hoạt hàng ngày của mình đó. Bây giờ anh thử ngủ ngày thường xuyên hơn xem sao".

Các khách mời bật cười thích thú sau khi nghe xong câu chuyện của MC quốc dân

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của MC quốc dân họ Yoo với cựu phát thanh viên Na Kyung Eun cũng khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Được biết, Yoo Jae Suk kết hôn với bà xã Na Kyung Eun cách đây 17 năm. Tới nay, cặp đôi đã có con trai Ji Ho (sinh năm 2010) và con gái Na Eun (sinh năm 2018).

Yoo Jae Suk và cựu phát thanh viên Na Kyung Eun kết hôn vào năm 2008, hiện có 2 con

