Bà xã Lee Byung Hun cầu xin chuyện ly hôn?

Theo tờ KoreaBoo, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Lee Min Jung và tài tử Lee Byung Hun trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc trong ngày 21/10. Nguyên nhân đến từ việc mỹ nhân Vườn Sao Băng đã đăng tải 1 bài viết cầu xin được ly hôn trên trang cá nhân. Thông tin này ngay khi lan truyền đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, không biết mối quan hệ của Lee Min Jung và Lee Byung Hun gặp trục trặc nghiêm trọng đến mức nào mà nữ diễn viên lại đòi giải thoát, muốn đường ai nấy đi với chồng.

Tuy nhiên, truyền thông nhanh chóng vào cuộc bác bỏ mối lo ngại vợ chồng Lee Min Jung và Lee Byung Hun xảy ra mâu thuẫn, sắp ly hôn. Theo tờ Nate, ai đó đã chia sẻ thông tin không đầy đủ về bài đăng của Lee Min Jung và gây ra hiểu lầm tai hại.

Sự thật là Lee Min Jung có van xin được ly hôn chồng, nhưng người đó không phải Lee Byung Hun mà là với Kim Ji Seok - ông chồng trên phim của cô. Sắp tới, Lee Min Jung và Kim Ji Seok sẽ có bộ phim truyền hình Let's Get Divorced (tạm dịch: Ly hôn đi!") lên sóng. Nội dung phim xoay quanh 1 cặp vợ chồng gặp khủng hoảng hôn nhân sau 4 năm chung sống và người vợ muốn ly hôn.

Để quảng bá cho tác phẩm mới của mình, Lee Min Jung đã đăng tải dòng trạng thái: "Làm ơn hãy để Ji Won Ho và Baek Mi Young (2 nhân vật trong phim - PV) ly hôn, rời xa nhau đi". Ai ngờ bài đăng này lại khiến mỹ nhân sinh năm 1982 vướng tin đồn đòi bỏ ông xã ngoài đời thực.

Dư luận Hàn dậy sóng với thông tin "Lee Min Jung cầu xin được ly hôn". Điều này làm dân tình lo ngại cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và ông xã Lee Byung Hun trên bờ vực đổ vỡ

Tuy nhiên, truyền thông nhanh chóng làm rõ, người Lee Min Jung đòi ly hôn là ông chồng trên phim của cô, chứ không ông xã tài tử ở đời thực

Theo tờ Nate, tình cảm của Lee Byung Hun - Lee Min Jung vẫn rất tốt đẹp. Nam diễn viên đã liên tục gửi xe đồ ăn, cafe để thể hiện sự ủng hộ của mình dành bà xã và ekip Let's Get Divorced. Tác phẩm Let's Get Divorced đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Min Jung sau 5 năm vắng bóng. Bộ phim gần nhất cô tham gia là Once Again (2020).

Lee Min Jung trở lại đóng phim sau 5 năm và nhận được sự ủng hộ lớn của ông xã tài tử

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Sau đó 2 năm, cặp sao đón con trai đầu lòng chào đời. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Tới cuối năm 2023, Lee Min Jung - Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời. Với việc bố mẹ đều là những ngôi sao hàng đầu, 2 bé được dự đoán sẽ có ngoại hình xuất chúng và có bệ phóng cực vững chắc nếu có ý định vào showbiz.

Lee Min Jung - Lee Byung Hun kết hôn từ năm 2013

Cặp đôi có 2 con, 1 trai 1 gái. Họ giấu mặt con để giữ sự riêng tư cho các bé

