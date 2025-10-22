Selena Gomez xấu tính thế này sao?

Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ nghi vấn Selena Gomez "thả tim" clip cà khịa bạn gái cũ Elsie Hewitt của Benny Blanco. Cụ thể, nội dung clip này là Benny Blanco đã đổi đồng lấy vàng, ám chỉ Elsie Hewitt là đồng còn Selena Gomez là vàng. Người đăng bài đưa ra bằng chứng là ảnh chụp màn hình lẫn video quay màn hình chứng minh tài khoản TikTok của Selena Gomez đã ấn like nội dung này.

Điều này nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích Selena Gomez là người xấu tính, hết gây sự với vợ Justin Bieber, giờ lại gián tiếp "cà khịa" tình cũ của chồng Benny Blanco. Họ cho rằng hành động của Selena Gomez luôn đi ngược lại với những giá trị tử tế mà cô rao giảng.

Clip so sánh Selena Gomez là vàng còn bạn gái cũ của Benny Blanco chỉ là đồng

Video quay màn hình chứng minh Selena Gomez đã "thả tim" clip cà khịa tình cũ của chồng

Tuy nhiên nhiều fan lên tiếng bênh vực Selena Gomez, cho rằng đây là hình ảnh, clip giả mạo để bôi nhọ cô. Họ chỉ ra rằng ngôi sao sinh năm 1992 đã không dùng TikTok cá nhân kể từ đầu năm 2025, giờ đây chỉ có những bài đăng quảng cáo được ekip lên lịch sẵn. Ảnh chụp màn hình cũng được cho là cắt ghép bởi có khoảng trống bất thường giữa tên và dấu tích xanh.

Fan cho rằng đây là 1 chiến dịch bôi nhọ được dàn dựng bởi cộng đồng người hâm mộ vợ chồng Bieber. Họ chỉ ra rằng ảnh chụp màn hình được lan truyền trong các trang của cộng đồng riêng của nhóm fan này trước khi viral trên mạng xã hội. Những tranh cãi này hiện vẫn rầm rộ trên khắp các mạng xã hội.

Fan Selena Gomez cho rằng đây là hình ảnh giả mạo nhằm hạ bệ cô

Cũng chỉ vừa mới vào ngày 18/10 vừa qua, Selena Gomez và Hailey Bieber lại "có chuyện". Drama bắt đầu từ cuộc phỏng vấn của bà xã Justin Bieber với WSJ Magazine. Khi được hỏi về sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp, Hailey Bieber khẳng định cô không xem ai là đối thủ. Hailey chia sẻ rằng cô tin mỗi người đều có con đường riêng và có chỗ đứng của riêng mình. Ấy vậy mà đoạn phỏng vấn này của Hailey đã bị ai đó ác ý cắt ra với nội dung gây hiểu lầm, nghi cà khịa Selena Gomez:"Tôi cảm thấy mình không cần phải cạnh tranh với những người không truyền cảm hứng cho tôi". Hailey Bieber là người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode, còn Selena Gomez đang điều hành Rare Beauty.

Trước nghi vấn "đụng chạm" Selena Gomez, phía Hailey Bieber lập tức lên tiếng phủ nhận. Người đại diện cho biết cô không hề đề cập hay có bất kỳ chia sẻ nào liên quan trực tiếp đến Selena Gomez trong buổi phỏng vấn với WSJ Magazine. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau lời đính chính của phía Hailey Bieber, nhưng Selena Gomez lại bất ngờ trồi lên "đăng đàn" cực gắt, nghi chửi thẳng mặt Hailey. "Mặc kệ cô ta đi. Cô ta có thể nói bất cứ điều gì cô ta muốn, điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tất cả các thương hiệu đều truyền cảm hứng cho tôi. Ai cũng có chỗ đứng riêng. Làm ơn sống tử tế đi. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể ngừng chuyện này lại", Selena Gomez viết trên story.

Động thái của Selena Gomez gây bàn tán. Trên mạng xã hội, các khán giả đều cảm thấy khó hiểu với hành động của công chúa Disney và cho biết lần này họ đứng về phía Hailey. Bà xã Justin Bieber không hề đả động gì đến giọng ca sinh năm 1992, nhưng Selena lại lên mạng chỉ trích Hailey như đúng rồi. Không ít netizen thắc mắc Selena hóng chuyện bằng mạng 2G hay sao mà cập nhật thông tin chậm chạp và để tin đồn sai sự thật dẫn dắt. Số khác lại nghi vấn Selena đang "mượn gió bẻ măng" chửi Hailey, đồng thời gây chú ý cho bản thân và thương hiệu mỹ phẩm của mình.

Không lâu sau, Selena Gomez đã xóa story nghi bóng gió về Hailey trên mạng xã hội. Điều này khiến không ít người chê bai nữ ca sĩ giả tạo, thích đóng vai nạn nhân, biến người khác thành kẻ ác và xấu tính. Hiện, Hailey Bieber vẫn chưa có phản hồi nào về động thái của Selena Gomez.

Bình yên chưa được bao lâu thì Selena Gomez và Hailey Bieber lại gây sự với nhau

Drama giữa Selena Gomez, Justin Bieber và Hailey Bieber là một trong những "câu chuyện tình tay ba" kéo dài nhất Hollywood, bắt nguồn từ mối tình on-off đầy sóng gió giữa Selena và Justin từ năm 2010 đến 2018. Sau khi chia tay, Justin Bieber nhanh chóng hẹn hò và kết hôn với Hailey Baldwin vào năm 2018, dẫn đến vô số tin đồn về sự cạnh tranh, ghen tị và "chiến tranh mạng xã hội" giữa Selena và Hailey.

Fan của cả hai bên thường "đổ dầu vào lửa" bằng cách so sánh ngoại hình, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Dù cả ba đã nhiều lần phủ nhận, drama vẫn bùng nổ định kỳ, đặc biệt trên Instagram và TikTok. Đến năm 2025, tình hình vẫn nóng với các sự kiện mới liên quan đến ly hôn đồn đoán, bài đăng gây tranh cãi và hành động unfollow.

Dù vậy, nhiều người chỉ trích việc nhiều kẻ thù ghét, fan cuồng của cặp Jelena và cả netizen hóng chuyện bình luận quá vô duyên và không có giới hạn nữa. Họ kêu gọi khép lại chuyện quá khứ, bỏ đi những thù ghét vì giờ đây, cả Selena Gomez và Justin Bieber đều đã yên ấm bên người mới.