Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến

Selena Gomez vừa bị phát hiện "thói quen xấu xí" trong clip hậu trường đám cưới. Trong lúc trang điểm và đeo khăn voan, nữ ca sĩ bị phát hiện cầm trên tay điếu thuốc lá điện tử. Khi nhận thấy mình bị quay phim, cựu công chúa Disney liền vội vàng giấu chặt thuốc lá điện tử trong lòng bàn tay.

Netizen "mắt cú vọ" nhanh chóng soi ra và điều này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội X, thu hút vô số ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng khoảnh khắc này "hài hước", trong khi những người khác lại gọi nó là "xấu xí". Đây không phải lần đầu tiên Selena Gomez bị phát hiện hút thuốc lá điện tử, làm dấy lên lo ngại liệu nó có chứa nicotine, CBD hay THC hay không.

Selena Gomez bị phát hiện cầm thuốc lá điện tử trên tay

Cô vội vàng giấu đi khi bị ghi hình

Không loại trừ khả năng Selena Gomez sử dụng thuốc lá điện tử vì lý do "y tế" như giảm đau hay để giảm lo âu. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người lên án hành động của Selena Gomez, vì nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của người từng ghép thận như cô, vừa ảnh hưởng đến những người xung quanh khi hút trong không gian kín.

Ồn ào này tiếp tục nối dài chuỗi drama từ "đám cưới thế kỷ" này. Đầu tiên, mẹ Selena Gomez được cho là rất thất vọng vì bị con gái hắt hủi, chọn ông ngoại là người dẫn vào lễ đường. Sau đó, bà Mandy Teefey đã phải lên tiếng giải thích về vấn đề này. Tiếp theo, Selena Gomez bị chỉ trích "vô ơn" khi bị nghi không mời cô bạn thân hiến thận Francia Raisa đến dự hôn lễ. Cô còn bị nghi "ám ảnh" bởi tình cũ Justin Bieber khi thuê đơn vị tổ chức cưới giống hệt anh. Nữ ca sĩ im lặng trước những ồn ào, nhanh chóng trở lại với công việc sau đám cưới.

Đám cưới Selena Gomez vướng nhiều ồn ào

Vào ngày 27/9, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello... Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, cặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Selena Gomez - Benny Blanco cưới sau 2 năm hẹn hò

Nguồn: Daily Mail