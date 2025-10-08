Đinh Vũ Hề suýt té ngã khi quay cảnh cưỡi ngựa

Cả nam diễn viên và đoàn phim đều vô cùng hoảng hốt. Khi đó, dù vướng víu trang phục cổ trang dài rộng nhưng Đinh Vũ Hề vẫn giữ được bình tĩnh, nắm chặt dây cương và liên tục phát tín hiệu để trấn an con ngựa. Sau khoảng 15 giây căng thẳng, anh đã khống chế thành công và đưa ngựa dừng lại an toàn.

Khoảnh khắc nam diễn viên suýt gặp tai nạn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dù không bị thương nhưng Đinh Vũ Hề cúi đầu bước đi, người mệt lả. Một nhân viên trường quay cho biết nam diễn viên không nói gì, chỉ thở mạnh và ngồi một lúc cho bình tĩnh lại, rồi tiếp tục quay tiếp. Sự chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngưỡng mộ, nhiều ý kiến chỉ trích đoàn làm phim vì không bố trí huấn luyện viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp tại hiện trường. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không nhờ kinh nghiệm của nam diễn viên thì sự cố nhỏ này có thể trở thành nghiêm trọng.

Đinh Vũ Hề trên trường quay "Hoa khai cẩm tú". (Ảnh: Weibo)

Được biết, Đinh Vũ Hề từng tham gia nhiều khóa huấn luyện cưỡi ngựa để phục vụ vai diễn, đặc biệt là khi quay phim cổ trang. Nam diễn viên sinh năm 1995 từng được biết đến qua các phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Bảy kiếp may mắn, Trường lạc khúc, Vĩnh dạ tinh hà...

Các chuyên gia cho rằng sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phim trường. Trong thập kỷ qua, không ít nghệ sĩ từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay cảnh cưỡi ngựa, trong đó có Thành Long, Lưu Đức Hoa và Lâm Chí Linh. Đáng chú ý, Lưu Đức Hoa từng bị chấn thương nặng và sang chấn tâm lý, mất nhiều tháng điều trị mới có thể trở lại phim trường.

Hoa khai cẩm tú do đạo diễn Đặng Khoa và biên kịch Nam Trấn đồng sáng tác, quy tụ dàn diễn viên gồm Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy, Lưu Mẫn Đào, Đổng Tử Phàm.... Ekip sản xuất từng tạo nên thành công của tác phẩm Dữ phượng hành, Khom lưng, Đại phụng đả canh nhân... nên bộ phim được kỳ vọng sẽ gây chú ý khi phát sóng. Ngoài ra đây cũng là lần hợp tác thứ 2 của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy sau phim Trường lạc khúc năm 2024. Phim khởi quay từ cuối sáng 6/2025 và dự kiến ra mắt vào năm sau.



