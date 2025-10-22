Thiếu gia tập đoàn Sơn Hải - chồng Hoa hậu Đỗ Hà hôm nay 10 điểm!

Sáng 22/10, gia đình thiếu gia Viết Vương đã có mặt tại Thanh Hoá để đón Hoa hậu Đỗ Hà về làm dâu. Trong chiều cùng ngày, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới hàng nghìn khách mời tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị). Nghi thức đón dâu mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tấm lòng, sự trân trọng của nhà trai với cô dâu. Vì thế, thái độ của gia đình chồng nói chung và chú rể Viết Vương nói riêng nhận được sự quan tâm, chú ý.

Trong lễ "đón nàng về dinh" hôm nay, Viết Vương xuất hiện bảnh bao, lịch lãm đúng phong thái "tổng tài". Dù trước kia rất ít lộ diện nhưng lần này Viết Vương đã tự tin tương tác, cười rạng rỡ trước ống kính để vào bên trong đón vợ. Nam doanh nhân còn được khen bởi visual sáng trưng, điển trai trong ngày cưới. Nhìn nụ cười tươi tắn hết cỡ, thái độ vừa chững chạc, hiền lành vừa nhí nhố của Viết Vương cũng đủ biết hội cưng chiều vợ có thêm thành viên mới rồi.

Viết Vương 10 điểm trong ngày cưới!

Chú rể thiếu gia tập đoàn Sơn Hải cùng bố và mẹ đến đón Hoa hậu Đỗ Hà về nhà

Viết Vương mừng rỡ ra mặt, còn nhí nhố nháy mắt khi chờ "đón nàng về dinh"

Đôi vợ chồng "trai tài gái sắc" là đây chứ đâu!

Trước khi về chung một nhà, Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã có quãng thời gian yêu kín tiếng nhưng thường xuyên bị "team qua đường" tóm dính. Viết Vương năm nay 31 tuổi, anh sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Trước đám cưới, Viết Vương vẫn thường xuyên đi chợ, xách túi, cùng vợ đi siêu thị, thậm chí đảm nhận luôn vai trò "phó nháy" chuyên nghiệp trong những chuyến du lịch. Những bức ảnh đời thường của Đỗ Hà với nụ cười rạng rỡ đều được chính tay chồng chụp. Trước đây, Viết Vương rất kín tiếng, trang cá nhân cài chế độ riêng tư.

Trong lễ nạp tài tại Thanh Hoá, bố của Viết Vương chia sẻ về 2 con: "Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".'