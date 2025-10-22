Chồng "nữ hoàng rating phim giờ vàng" nghi bỏ trốn sau khi bị cảnh sát triệu tập điều tra

Showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đang hứng chịu cuộc khủng hoảng lớn khi liên tiếp các sao nam đình đám bị bắt giữ với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi chồng của Giả Tịnh Văn - nam diễn viên Tu Kiệt Giai bị bắt, đến lượt Tạ Khôn Đạt - chồng của Ảnh hậu Kha Gia Yến - cũng bị cảnh sát triệu tập điều tra. Tuy nhiên, trong cuộc đột kích vào sáng 18/10, cơ quan chức năng đã không bắt giữ được Tạ Khôn Đạt. Nam diễn viên không có mặt ở nhà.

Kha Gia Yến khai với cảnh sát rằng Tạ Khôn Đạt đã đi công tác ở Canada, dự kiến 10 ngày sau mới quay lại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, vào sáng sớm cùng ngày, có người dân đã nhìn thấy Tạ Khôn Đạt lấm lét xuất hiện ở 1 khách sạn tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Do đó, truyền thông nghi vấn nam diễn viên này đã cố tình bỏ trốn ra nước ngoài để tránh vụ điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát không thể bắt giữ Tạ Khôn Đạt trong cuộc đột kích vào sáng 18/10 vì anh không có mặt ở nhà. Kha Gia Yến cho biết chồng sang Canada công tác 10 ngày sau mới quay lại Đài Loan (Trung Quốc)

Phía cảnh sát đang làm rõ thời gian xuất nhập cảnh của Tạ Khôn Đạt để xác minh lời khai của "nữ thần rating". Nếu bị phát hiện khai báo gian dối, Kha Gia Yến có thể xử phạt về hành vi khai man, bao che tội phạm. Lực lượng chức năng cũng đã phát lệnh kiểm soát nhập cảnh và xin lệnh bắt giữ khẩn Tạ Khôn Đạt ngay khi anh nhập cảnh trở lại vào Đài Loan (Trung Quốc). Tạ Khôn Đạt đang bị cáo buộc làm giả hồ sơ bệnh án bị tràn khí màng phổi để trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cảnh sát xin lệnh bắt giữ Tạ Khôn Đạt ngay tại sân bay ngay khi anh nhập cảnh. Họ đang tiến hành xác minh lời khai của Kha Gia Yến

Kha Gia Yến sinh năm 1985, là nữ diễn viên thành công ở cả điện ảnh lẫn truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating phim giờ vàng", với các tác phẩm vừa gây tiếng vang, vừa đạt tỷ suất người xem kỷ lục như Muốn Gặp Anh (đóng với Hứa Quang Hán), Gái Văn Phòng, Hãy Nói Anh Yêu Em... Kha Gia Yến từng 2 lần lên ngôi Ảnh hậu Kim Chung với tác phẩm Phải Lấy Người Như Em và Muốn Gặp Anh bản điện ảnh.

Nữ diễn viên và Tạ Khôn Đạt kết hôn năm 2017. Cặp đôi được mệnh danh là cặp "kim đồng ngọc nữ" của màn ảnh xứ Đài với hơn 12 năm đồng hành cùng nhau. Với việc chồng vướng cáo buộc vi phạm pháp luật nhưng cố tình bỏ trốn, danh tiếng của Kha Gia Yến bị ảnh hưởng lớn.

Kha Gia Yến và Tạ Khôn Đạt được xem là đôi kim đồng ngọc nữ của showbiz xứ Đài

Từ tháng 3 năm nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã mở chiến dịch điều tra, xử lý trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz. Tính đến tháng 6 năm nay, đã có 24 người nổi tiếng bị truy tố với tội danh vi phạm Quy định về phòng ngừa cản trợ nghĩa vụ quân sự và Bộ luật hình sự có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, yêu cầu công chức ghi sai thông tin và lập hồ sơ gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự. Trong cuộc truy quét lần 3 vào sáng 18/10, có thêm 5 sao nam bị cơ quan chức năng triệu tập hoặc đến tận nhà bắt giữ đưa về đồn điều tra là Tu Kiệt Giai (chồng của nữ diễn viên phim kinh điển giờ vàng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ và Tạ Khôn Đạt (nhóm nhạc Energy), Tiểu Kiệt (nhóm Lollipop).

Theo quy định, nam giới Đài Loan (Trung Quốc) từ 18 tới 40 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân.

Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) triệt phá đường dây tổ chức, bày mánh khóe cho nghệ sĩ nam trốn nghĩa vụ quân sự

Nguồn: Sina, China Times