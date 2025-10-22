Danh tính 4 nghệ sĩ nam bị bắt

Các nghệ sĩ được tại ngoại

Vụ bê bối trốn nghĩa vụ quân sự đang gây xôn xao giải trí Đài Loan (Trung Quốc) khi bốn nghệ sĩ nổi tiếng gồm Trần Bách Lâm, Tu Kiệt Khải, Trương Thư Vĩ và Tiểu Kiệt, bị cơ quan công tố triệu tập lấy lời khai trong cùng một ngày, 21/10/2025.

Theo truyền thông, cả bốn người đều thừa nhận có hành vi gian dối trong quá trình kiểm tra sức khỏe nhập ngũ, bị tình nghi vi phạm tội làm giả tài liệu và cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi thẩm vấn, họ được phép bảo lãnh tại ngoại với số tiền 500.000 Đài tệ (tương đương 11.600 NDT).

Ngày 21/10, cơ quan công tố thành phố Tân Bắc tiến hành đợt truy xét thứ ba, dự kiến bắt giữ 10 người, trong đó có 4 nghệ sĩ nổi tiếng đã bị bắt giữ.

Theo nguồn tin, mỗi người đã chi từ 100.000 đến 300.000 Đài tệ (tương đương khoảng 3.100-9.300 USD) cho một nghi phạm tên Trần để làm giả giấy tờ. Sau khi bị bắt, cả bốn nghệ sĩ đều đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, nhưng hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan công tố với cáo buộc “làm giả tài liệu” và “trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Trong khi đó, thành viên khác của nhóm Energy cũng phải tạm dừng công việc ở nước ngoài để trở về Đài Loan (Trung Quốc) phục vụ điều tra.

Tòa án Tân Bắc cho biết vụ việc đã được đưa vào diện điều tra mở rộng, sau khi phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy các nghệ sĩ đã nhờ bên trung gian làm giả hồ sơ bệnh án để được miễn nhập ngũ.

Chân dung bốn nghệ sĩ vướng bê bối

Trần Bách Lâm sinh năm 1983 tại Đài Bắc, là một trong những diễn viên điện ảnh và truyền hình được yêu thích nhất của Đài Loan (Trung Quốc). Anh bước vào nghệ thuật năm 2001 với phim Cánh cổng xanh và nhanh chóng được khán giả nhớ tới nhờ vẻ điềm đạm, thư sinh.

Trần Bách Lâm.

Năm 2004, nam diễn viên tiếp tục khẳng định tên tuổi với Love of May - tác phẩm giúp anh được đề cử Nam chính xuất sắc tại Giải Điện ảnh Hoa ngữ lần thứ 5. Trong suốt thập niên 2000, Trần Bách Lâm hoạt động mạnh ở mảng truyền hình và điện ảnh. Anh cũng mở rộng hoạt động sang Nhật Bản với Waiting in the Dark (2006), trở thành một trong số ít nghệ sĩ xứ Đài được biết đến ở thị trường quốc tế thời điểm đó.

Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2011, khi vai Lý Đại Nhân trong Có lẽ anh không thể yêu em mang về cho anh giải Nam chính xuất sắc tại Giải Kim Chung. Sau đó, anh liên tục gặt hái thành công, đặc biệt với Trở lại tuổi 20 (2015) - bộ phim anh đồng sản xuất.

Tuy nhiên, hình ảnh nam diễn viên sụp đổ khi anh bị cáo buộc chi 100.000 Đài tệ (3.250 USD) để làm giả hồ sơ bệnh cao huyết áp nhằm được miễn nhập ngũ. Tại cơ quan điều tra, Trần Bách Lâm thừa nhận hành vi gian dối. Anh được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 500.000 Đài tệ (16.287 USD), song vụ việc được dự đoán ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của nam diễn viên.

Cùng bị triệu tập trong ngày còn có ba cái tên quen thuộc của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) là Tiểu Kiệt, Tu Kiệt Khải và Trương Thư Vĩ.

Sinh năm 1986, Tiểu Kiệt là ca sĩ xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng Lollipop, nhóm nhạc nổi tiếng thập niên 2000. Anh được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình trẻ trung, tính cách hoạt bát và là thành viên đầu của nhóm được ra mắt sau chương trình tìm kiếm tài năng của kênh Star TV năm 2006.

Thời gian sau đó, anh cùng hai đồng đội thành lập nhóm JPM và tiếp tục hoạt động ca hát. Việc Tiểu Kiệt bị nêu tên trong vụ án khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi anh vốn giữ hình ảnh thân thiện, ít dính ồn ào đời tư.

Ca sĩ Tiểu Kiệt.

Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Đài Loan (Trung Quốc), Tu Kiệt Khải nổi tiếng qua loạt phim Chiến thần (2005), Anh hùng du côn (2008) và các tác phẩm truyền hình ăn khách về đề tài đô thị, ẩm thực. Năm 2023, diễn viên sinh năm 1983 góp mặt trong hai dự án được đánh giá cao: Người xấu thân yêu và Khoảnh khắc này (Netflix). Ngoài đời, Tu Kiệt Khải còn được chú ý khi là chồng của “Ảnh hậu Kim Mã” Giả Tịnh Văn - minh tinh màn ảnh xứ Đài. Thông tin anh bị tạm giữ để điều tra khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Tu Kiệt Khải.

Trương Thư Vĩ, sinh năm 1980, là trưởng nhóm nhạc Energy. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, anh chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong các phim Love In Sun-Moon Lake (2009), Mẹ chồng tôi sao mà dễ thương thế 2 (2024). Năm 2025, anh còn tham gia phần hai của Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác - series nổi tiếng từng đoạt nhiều giải thưởng truyền hình. Cùng với ba nghệ sĩ trên, anh bị cơ quan chức năng triệu tập trong đợt truy xét thứ ba của vụ án.

Trương Thư Vĩ.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), nam giới từ 18 tuổi trở lên phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm trước sinh nhật lần thứ 36. Năm 2022, cơ quan chức năng từng công bố kéo dài thời gian nghĩa vụ từ 4 tháng lên một năm, áp dụng từ năm 2024.

Theo quy định, những người cố tình trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi các nhân vật liên quan đều là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí.