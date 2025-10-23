Bộ phim của đài JTBC mang tên Trăm Mảnh Ký Ức (A Hundred Memories) vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh việc lựa chọn diễn viên chính. Tâm điểm của sự chú ý là vai diễn Han Jae Pil, một học sinh lớp 12 niên khóa 1982, do nam diễn viên Heo Nam Joon (sinh năm 1993) đảm nhận. Ngay sau khi hai tập đầu tiên phát sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự không hài lòng trên các diễn đàn mạng, đặt nghi vấn về độ tin cậy của việc chọn lựa này, với nhận định chung là Heo Nam Joon "quá già để vào vai học sinh".

Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng ngoại hình, giọng điệu và phong thái của nam diễn viên quá "trưởng thành", khiến anh trông giống một người lớn hơn là một học sinh. Thậm chí, một số người còn nhận xét anh "giống giáo viên chủ nhiệm hay phụ huynh học sinh" và diễn xuất với "giọng nói quá trầm, nghe như người ngoài 30 tuổi". Bên cạnh đó, bối cảnh lịch sử của phim cũng bị đặt dấu hỏi khi khán giả cho rằng kiểu tóc và trang điểm của nhân vật mang hơi hướng hiện đại, làm mất đi cảm giác của thập niên 1980. Điều này làm giảm tính chân thực của phim, đặc biệt trong một cảnh Jae Pil bị cha (do Yoon Je Moon thủ vai) đánh đòn, khiến người xem cảm thấy gượng gạo "cứ như người lớn đánh người lớn vậy".

Tuy nhiên, đạo diễn Kim Sang Ho đã giải thích chiến lược tuyển chọn diễn viên tại buổi họp báo, rằng: “Khi nhìn lại, nhiều người 20 tuổi thời đó trông khá chững chạc so với tiêu chuẩn bây giờ. Nếu xem đến nửa sau phim, mọi người sẽ hiểu vì sao tôi chọn ba diễn viên này.”

Trước những lời chê bai về ngoại hình bị cho là quá già so với vai diễn học sinh, nam diễn viên Heo Nam Joon đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình. Anh cho biết, trước khi nhận vai, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng bằng cách xem lại album ảnh của bố và tham khảo nhiều tài liệu khác. Qua đó, anh nhận thấy rằng ngoại hình hiện tại của mình "cũng không khác nhiều so với thanh niên thời đó", và tin rằng "ở những năm 1980, các chàng trai tuổi teen trông cũng khá trưởng thành". Vì vậy, ban đầu anh nghĩ rằng khán giả sẽ không cảm thấy xa lạ hay gượng gạo.

Tuy nhiên, Heo Nam Joon thừa nhận rằng phản ứng thực tế lại ngược lại: "Hóa ra lại có nhiều người cảm thấy không hợp hơn tôi tưởng". Anh kết lời một cách chân thành và có phần hài hước: "Nếu khiến ai cảm thấy gượng gạo, thì tôi chỉ có thể nói… xin lỗi thôi."

Mặc cho những tranh cãi, bộ phim vẫn thu hút sự chú ý nhờ không khí hoài niệm và tông màu cảm xúc đặc trưng của một melodrama thanh xuân. Phim kể về tình bạn và mối tình đầu của hai nhân viên xe buýt trong những năm 1980, với sự tham gia của Kim Da Mi và Shin Ye Eun. Đáng chú ý, diễn xuất của Heo Nam Joon trong những phân đoạn lãng mạn cùng nữ chính Kim Da Mi lại được khen ngợi.