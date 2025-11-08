Dear X gây bão chỉ sau 4 tập đầu

Mới ra mắt chưa đầy một tuần, Dear X đã trở thành hiện tượng toàn Châu Á. Bộ phim chính thức leo thẳng lên No.1 nền tảng TVING chỉ sau 4 tập phát sóng, đồng thời đạt điểm IMDb 9/10, thành tích cực hiếm với một tác phẩm mới lên sóng.

Dear X no.1 nền tảng TVING chỉ sau 4 tập phát sóng

Sức hút của Dear X lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên phạm vi quốc tế. Trên TikTok, hashtag #DearX hiện đã vượt 275,4 triệu lượt xem, trong khi #BaekAhJin (tên nhân vật chính) cũng cán mốc 2,9 triệu lượt xem, minh chứng cho sức ảnh hưởng bùng nổ của bộ phim.

Điểm IMDb của Dear X được chấm là 9/10

Ngay sau khi phát sóng, Dear X đã lọt top trending tại Hàn Quốc, đồng thời lọt hot search Trung Quốc dù chưa phát chính thức tại đây. Các bình luận được thả tim nhiều nhất đều xoay quanh nhan sắc và diễn xuất của Kim Yoo Jung: "Kim Yoo Jung xinh quá, không rời mắt nổi", "Càng điên càng đẹp, diễn xuất đỉnh thật", "Phim cuốn kinh khủng, mong tuần sau chiếu nhanh hơn".

Trên diễn đàn quốc tế, nhiều người gọi Dear X là phiên bản Hàn của Gone Girl, bởi cách kể chuyện xoắn não, hình tượng nữ chính phản anh hùng và nhịp phim dồn dập.

Dear X là phim tâm lý, giật gân (thriller) khai thác những góc tối trong thế giới truyền thông và mạng xã hội. Phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Vanziun trên Naver, kể về Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) minh tinh hàng đầu Hàn Quốc, người luôn được tung hô như “nữ thần quốc dân” nhờ vẻ đẹp hoàn hảo, thần thái kiêu kỳ và sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng đằng sau lớp hào quang ấy là một tâm hồn cô độc và tổn thương sâu sắc, chứa đựng những bí mật đen tối không ai ngờ tới.

Lớn lên trong môi trường bạo lực và lạnh lẽo, Ah Jin sớm học cách che giấu cảm xúc, quan sát thế giới bằng ánh mắt tỉnh táo đến lạnh người. Chính tuổi thơ khắc nghiệt ấy đã rèn cho cô bản năng sinh tồn sắc bén, cùng khát vọng vươn lên bằng mọi giá dù phải đánh đổi cả bản thân.

Khi đã đứng trên đỉnh danh vọng, Baek Ah Jin trở thành biểu tượng của sự duyên dáng, quyền lực và hoàn hảo. Nhưng bên trong, cô là một người phụ nữ luôn tính toán, kiểm soát mọi thứ, và sẵn sàng tung đòn hiểm để bảo vệ địa vị của mình trong showbiz đầy cạnh tranh.

100 điểm dành cho Kim Yoo Jung

Diễn xuất của Kim Yoo Jung được mọi người mô tả là “điên một cách duy mỹ” kết hợp hoàn hảo giữa sự yếu đuối và sức mạnh tiềm ẩn. Chỉ sau 4 tập lên sóng, rất nhiều lời khen ngợi dành cho Kim Yoo Jung.

Ở Dear X, Kim Yoo Jung hoàn toàn lột xác trở thành một nữ chính điên rồ, lạnh lùng và bất ổn, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người xem “ngợp thở”.

Gương mặt ngọt ngào, trong sáng từng gắn liền với hình ảnh “nữ thần quốc dân” của Kim Yoo Jung nay trở thành lớp vỏ nguy hiểm bao bọc một Baek Ah Jin đầy toan tính và sắc lạnh, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn.

Với kịch bản kịch tính, nhịp phim nhanh, âm nhạc ma mị cùng hình ảnh chỉn chu, Dear X đang là cái tên “hot nhất” trên bản đồ phim Hàn hiện tại. Nữ chính Kim Yoo Jung được khen “điên đẹp đến mức nghệ thuật”, còn bộ phim được đánh giá là cú lột xác táo bạo nhất trong sự nghiệp của cô.

Nếu giữ phong độ này, Dear X hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng toàn cầu tiếp theo sau My Name hay The Glory, nơi người xem không chỉ sợ hãi, mà còn say mê trong từng ánh nhìn và nụ cười đầy ám ảnh của Kim Yoo Jung.