Mới đây, những hình ảnh hậu trường phim Hoàng Tử Quỷ đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong loạt ảnh được chia sẻ, tấm ảnh của mỹ nam Lương Thế Thành nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

Trong ảnh, Lương Thế Thành trong tạo hình của nhân vật Lỗ Đạt, bị che kín mắt và để lộ thân hình không chút mỡ thừa, cơ bắp cuồn cuộn.

Bức ảnh viral trên MXH

Dù chưa biết tình tiết phim thế nào nhưng chỉ với tấm hình này, cư dân mạng không khỏi trầm trồ: “Chê gì cũng được trừ visual”. Không ít người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với body hoàn hảo của Lương Thế Thành ở tuổi ngoài 40. Chắc hẳn để duy trì body không chút mỡ thừa này nam diễn viên phải trải qua quá trình tập luyện và ăn uống vô cùng nghiêm ngặt.

Hiện tại bức ảnh này đang cực kỳ viral trên MXH và nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ.

Bạn diễn của Lương Thế Thành là Huỳnh Thanh Trực cũng không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ dành cho đàn anh. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Anh Lương Thế Thành ơi, anh đừng lo nhé, bên cạnh anh luôn có cái nhìn cổ vũ của em".

Nhà sản xuất cũng hé lộ rằng, nam diễn viên đã quay liên tục 4 ngày liền chỉ mặc khố giữa tiết trời lạnh giá, trong bối cảnh dựng ở vùng cao, gió lùa và nhiệt độ xuống thấp.

Điều khiến khán giả và cư dân mạng chú ý không chỉ là vóc dáng, mà còn là tạo hình cổ trang tinh chỉnh kỹ lưỡng. Được biết phục trang của Lương Thế Thành theo thời kỳ Lê Trung Hưng, thiết kế phục sức, kiểu tóc và phong cách đóng phim được ê-kíp tiết lộ nghiên cứu rất cầu kỳ.

Có lẽ vì thế, khi nhìn hình ảnh Lương Thế Thành trong bộ khố, tạo dáng hùng tráng giữa núi rừng, người xem không chỉ thấy một diễn viên mà thấy hình tượng cổ trang có “phong độ” đẹp đến từng chi tiết.

Phim Hoàng tử quỷ được xác nhận là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau hơn một thập kỷ của Lương Thế Thành.

Bộ phim Hoàng Tử Quỷ dự kiến khởi chiếu ngày 05/12/2025 là tác phẩm điện ảnh cổ trang kinh dị được giới chuyên môn và khán giả đặc biệt quan tâm dịp cuối năm. Phim do đạo diễn Trần Hữu Tấn (người đứng sau Cám, Kẻ Ăn Hồn) thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết Lý Triều Dị Truyện của nhà văn Phan Cuồng, lấy bối cảnh thời Lý triều đại nổi tiếng với nhiều giai thoại về tà thuật và âm binh.

Theo đó, phim kể câu chuyện về Thân Đức một hoàng tử bị ám ảnh quyền lực, tìm cách hồi sinh “Quỷ Xương Cuồng” để chiếm ngôi báu, vô tình mở ra thảm họa đẫm máu.Tác phẩm mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người.

Đối đầu với thế lực tà ác là Lỗ Đạt, trưởng làng Hủi do Lương Thế Thành thủ vai người đại diện cho chính nghĩa, dám hy sinh để bảo vệ dân làng và diệt trừ cái ác.

Ở tuổi 43, Lương Thế Thành vẫn giữ vững phong độ là mỹ nam màn ảnh Việt. Anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được đánh giá cao nhờ ngoại hình điển trai, phong thái chuẩn “soái ca” và khả năng diễn xuất đa dạng.