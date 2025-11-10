Trong số các bộ phim Hàn đang chiếu, The Dream Life of Mr. Kim (tựa Việt: Cuộc Sống Trong Mơ Của Ông Kim) là tác phẩm tạo tiếng vang lớn bậc nhất. Bộ phim hiện dẫn đầu trên nền tảng Netflix tại thị trường Hàn Quốc, từ khi mới bắt đầu phát sóng đã nhận vô số lời khen ngợi nhờ nội dung sâu sắc mà gần gũi, cùng với đó là diễn xuất ấn tượng từ dàn cast.

Jung Eun Chae xuất hiện trong phim The Dream Life of Mr. Kim với tư cách khách mời.

Tại Việt Nam, tác phẩm này vốn không được chú ý quá nhiều. Dẫu vậy, mọi chuyện đã thay đổi sau phân cảnh nữ diễn viên Jung Eun Chae trổ tài nói tiếng Việt. Ở phân cảnh này, nhân vật Lee Ju Yeong do Jung Eun Chae thủ vai cảnh báo an toàn lao động cho một nhân vật khác. Cô đọc câu "cảnh báo mất thính lực, hãy đeo nút tai ngay".

Phân đoạn Jung Eun Chae trổ tài nói tiếng Việt gây sốt.

Màn trổ tài nói tiếng Việt của Jung Eun Chae khiến khán giả cảm thấy thích thú, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất khó nghe. Có một điều thú vị là khi mới nghe, nhiều khán giả còn không thể nhận ra đây chính là tiếng Việt, chỉ nghe được bập bõm một vài từ và phải cần đến vietsub mới có thể hiểu được nội dung.

Sau khi xem phân đoạn Jung Eun Chae nói tiếng Việt trong The Dream Life of Mr. Kim, đã có những người liên tưởng tới Hari Won. Chắc chắn trong số các mỹ nhân Hàn nói tiếng Việt và lập nghiệp tại Việt Nam, cô là người nổi tiếng hơn cả. Tuy nhiên, Hari Won cũng từng bị chỉ trích không ít bởi dù đã sinh sống, làm việc tại Việt Nam trong thời gian dài, thế nhưng cô nói vẫn lơ lớ, đôi lúc gây khó khăn cho người nghe.

Sau khi nghe Jung Eun Chae nói tiếng Việt, khán giả không khỏi muốn dành 1000 likes cho Hari Won.

Một bộ phận không nhỏ khán giả từng nghi ngờ bà xã Trấn Thành cố tình làm màu, tỏ vẻ dễ thương. Điều này khiến Hari Won từng phải đích thân lên tiếng giải thích. Dẫu vậy sau khi nghe Jung Eun Chae nói tiếng Việt, netizen cảm thán rằng thật sự không dễ để nói tiếng Việt thật sõi và làm được như Hari Won xứng đáng nhận 1000 likes.

The Dream Life Of Mr. Kim dẫn đầu danh sách 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất nền tảng Netflix tại Hàn Quốc.

Nói thêm về The Dream Life Of Mr. Kim, bộ phim đưa khán giả theo chân nhân vật chính Kim Nak Su. Ông có sự nghiệp thành công tại một tập đoàn lớn, cùng vợ và con trai sống trong căn hộ đáng mơ ước tại Seoul sau nhiều năm nỗ lực. Dẫu vậy, giờ đây mọi thứ thay đổi khi mà ở độ tuổi trung niên, Kim Nak Su đánh mất vị thế của bản thân ở cả chỗ làm lẫn ở nhà. Ông phải bước lên một hành trình dài để tìm lại những điều đáng trân trọng trong cuộc sống, tìm lại bản ngã của mình, cũng như hiểu được thế nào là hạnh phúc đích thực.