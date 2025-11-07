Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt phim Hàn quy mô lớn, từ dàn sao đình đám đến ngân sách hàng chục tỷ won. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng đáp lại kỳ vọng của khán giả. Theo kết quả khảo sát thường niên do JoyNews24 thực hiện với 110 chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc, nhiều dự án được kỳ vọng đã trở thành nỗi thất vọng của năm. Dưới đây là 8 bộ phim bị giới chuyên môn đánh giá thấp nhất, dẫn đầu là Twelve - cái tên được xem như cú trượt dài của truyền hình Hàn năm nay.

Twelve đánh dấu lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, "ông hoàng phòng vé" Ma Dong Seok trở lại màn ảnh nhỏ, trong vai trò vừa sản xuất vừa diễn chính. Phim lấy cảm hứng từ 12 vị thần hoàng đạo, kết hợp yếu tố giả tưởng - hành động, quy tụ dàn cast khủng gồm Seo In Guk, Park Hyung Sik cùng kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ won (khoảng 13,8 triệu USD). Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ ngay từ tập đầu.

Khán giả lẫn giới chuyên môn chê Twelve có cốt truyện rối rắm, thiếu chiều sâu nhân vật và kỹ xảo nghèo nàn so với mức ngân sách khổng lồ. Một số cảnh chiến đấu bị cho là "phim học sinh cấp ba còn làm thật hơn". Rating phim khởi đầu khá tốt với 8,1%, nhưng nhanh chóng lao dốc, chỉ còn quanh mức 2% khi kết thúc. Trên các diễn đàn, người xem thậm chí gọi Twelve là "thảm họa truyền hình đầu tiên của Ma Don Seok" - một kết quả khiến ê-kíp không thể biện minh.

Xếp thứ hai trong danh sách là When the Stars Gossip - dự án lãng mạn vũ trụ được tvN ấp ủ suốt 5 năm, quy tụ hai ngôi sao Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Với ngân sách hơn 50 tỷ won (tương đương 34 triệu USD), phim được kỳ vọng trở thành bước ngoặt cho thể loại khoa học viễn tưởng tại Hàn Quốc. Thế nhưng trái với mong đợi, khi lên sóng, tác phẩm nhận mưa lời chê vì kịch bản phi logic, nhịp phim lê thê và hiệu ứng CGI thô kệch. Nhiều khán giả so sánh bộ phim "đẹp như quảng cáo nước hoa nhưng trống rỗng như không gian ngoài kia". Dù có sự kết hợp của hai tên tuổi lớn, When the Stars Gossip kết thúc với rating lẹt đẹt 2,6% - con số không tưởng với một dự án tầm cỡ.

Ở vị trí thứ ba là Squid Game 3, phần tiếp theo của siêu phẩm Netflix từng làm chấn động thế giới. Dù được đầu tư khổng lồ, gần 100 tỷ won cho phần hai và ba, dự án lại sa lầy trong tham vọng mở rộng quá mức. Các nhân vật mới bị chê mờ nhạt, kịch bản gượng ép, trong khi thông điệp xã hội - yếu tố từng làm nên thành công của phần đầu - bị pha loãng. Dù vẫn đạt lượt xem cao nhờ danh tiếng thương hiệu, nhưng phản ứng chung từ khán giả là thất vọng. Một số cây bút phê bình nhận xét: "Squid Game đã tự chơi trò sinh tồn với chính mình - và lần này, nó không thắng nổi".

Ngoài ba cái tên đứng đầu, danh sách năm nay còn có loạt tác phẩm đáng tiếc khác. Tempest - từng được kỳ vọng là "bom tấn gián điệp" mới - xếp thứ tư với 7 phiếu, do kịch bản thiếu kịch tính và mạch phim rời rạc. Crushology 101 dù có ý tưởng học đường thú vị, lại bị chê rẻ tiền, diễn xuất gượng gạo, đứng thứ năm với 6 phiếu. Kick Kick Kick Kick - bộ sitcom thử nghiệm pha trộn hài - hành động, cũng không thoát khỏi số phận tương tự khi chỉ mang đến những tiếng cười gượng gạo.

Hai cái tên cuối cùng trong top 8 là Gyeongseong Creature 2 và Confidence Queen. Phần hai của Gyeongseong Creature bị đánh giá là lặp lại công thức cũ, thiếu cảm xúc và không thể tái hiện thành công từng khiến phần đầu gây bão. Trong khi đó, Confidence Queen - phim của đài TV Chosun bị xem như "thảm họa biên kịch" khi cố gắng pha trộn hài hước và chính kịch nhưng không mang lại hiệu quả.

Năm 2025, truyền hình Hàn Quốc chứng kiến hai thái cực rõ rệt: những dự án sáng tạo bứt phá và những "bom xịt" đắt đỏ. Dù thất bại, các tác phẩm kể trên vẫn là lời nhắc nhở rằng sự đầu tư khổng lồ không thể thay thế cho kịch bản tốt. Với khán giả, những Twelve hay When the Stars Gossip là ví dụ điển hình cho việc "đẹp chưa chắc hay", còn với nhà sản xuất, đó là bài học về cách kể chuyện trong thời đại mà người xem không còn dễ bị thu hút bởi hào nhoáng bên ngoài.

Nếu 2025 là một năm thử thách khắc nghiệt, thì hy vọng 2026 sẽ là lúc các nhà làm phim Hàn Quốc nhìn lại để những giấc mơ bom tấn không còn trở thành ác mộng trên màn ảnh nhỏ.