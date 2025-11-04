Mới đây, màn ảnh vừa có thêm một bộ phim đáng xem được lên sóng, đó là Nice To Not Meet You (tựa Việt: "Lọt Hố" Gã Khó Ưa). Nội dung tác phẩm xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Im Hyeon Jun và Wi Jeong Sin.

Im Hyeon Jun bị mắc kẹt trong hình tượng diễn viên một màu và khao khát thay đổi hình ảnh của mình. Anh đã vô thức hình thành những thói quen, cử chỉ đặc trưng sau nhiều năm gắn bó với vai thám tử chính trực. Khi sắp bước vào mùa thứ năm của loạt phim nổi tiếng, anh lại mơ được đóng trong một bộ phim hài lãng mạn hoặc melodrama.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh gặp Wi Jeong Sin, một phóng viên chính trị từng giành giải thưởng danh giá nhờ các bài điều tra. Dù có nhiều năm kinh nghiệm và thành tích đáng nể, cô lại bị giáng chức về mảng giải trí sau khi đưa tin về một vụ tham nhũng. Bị buộc phải phụ trách tin tức showbiz, Jeong Sin tình cờ gặp Hyeon Jun. Cô trở thành fan của anh sau khi xem loạt phim, nhưng lại thất vọng khi nhận ra con người ngoài đời của anh khác xa với nhân vật trên màn ảnh.

Nice To Not Meet You thuộc thể loại hài - lãng mạn và ngay tập đầu tiên, bộ phim đã khiến khán giả cười bể bụng với rất nhiều tình huống hài duyên dáng. Không chỉ vậy, diễn xuất từ cặp đôi chính cũng là điểm cộng giúp bộ phim níu chân khán giả.

Đảm nhận vai nam chính Im Hyeon Jun là tài tử Lee Jung Jae, một trong những ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn đương đại, người từng giành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Trong khi đó, vai nữ chính Wi Jeong Sin do Lim Ji Yeon thể hiện. Cô từng được biết đến với tư cách nữ hoàng cảnh nóng của màn ảnh xứ Kim Chi. Tuy nhiên những năm gần đây, Lim Ji Yeon trong mắt công chúng đã trở thành một gương mặt thực lực cực kỳ đáng xem, có khả năng đóng tốt những các vai diễn khó ở các bộ phim như The Glory, The Killing Vote hay The Tale of Lady Ok.

