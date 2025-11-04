Từng bị chê cả cốt truyện lẫn diễn xuất

Khi Phàm Nhân Tu Tiên Truyện ra mắt trên nền tảng trực tuyến vào tháng 7 năm nay, phản ứng của khán giả gần như là một "cơn mưa chỉ trích". Dù được đầu tư hoành tráng và quảng bá rầm rộ, phim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi vì kịch bản rườm rà, tiết tấu chậm và những màn diễn xuất bị đánh giá “thiếu cảm xúc” của cả nam nữ chính.

Dương Dương - ngôi sao gắn liền với hình tượng "soái ca" màn ảnh tiếp tục bị khán giả gắn mác "đẹp nhưng đơ". Trong khi đó, bạn diễn của anh cũng không tạo được ấn tượng đủ mạnh để cứu vãn mạch cảm xúc cho câu chuyện. Cộng đồng mạng thậm chí gọi Phàm Nhân Tu Tiên Truyện là "bom tấn rỗng ruột", đạt thành tích lượt xem cao nhưng không để lại dư âm nghệ thuật.

Tuy nhiên, giữa vô số lời chê bai, phim vẫn ghi nhận thành tích khả quan trên nền tảng trực tuyến khi phá điểm nhiệt cao nhất năm. Điều đó cho thấy, dù bị chỉ trích, cái tên Dương Dương vẫn đủ sức hút để khiến khán giả tò mò nhấn xem.

Chiếu lại trên truyền hình và cú "lội ngược dòng" ngoạn mục

Tháng 10/2025, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện bất ngờ được tái phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và kết quả vượt ngoài mọi dự đoán. Theo thống kê từ CVB, bộ phim đã chính thức trở thành phim có rating trung bình cao nhất đài Chiết Giang năm 2025, đạt CVB 0,337 trên tổng 17 bộ phim phát sóng trong năm.

Đáng nói hơn, hai tập cuối của phim còn phá kỷ lục peak rating trong ngày, chạm mốc 0,384 - con số cao nhất đài Chiết Giang ghi nhận trong năm nay. Đồng thời cũng là phim cổ trang duy nhất hiện tại có rating top 1 trên các đài lớn của Trung Quốc (CCTV1, CCTV8, Hồ Nam, Đông Phương, Chiết Giang, Bắc Kinh, Giang Tô). Thành tích này giúp Phàm Nhân Tu Tiên Truyện vượt qua cả những dự án có dàn sao lớn và được truyền thông đánh giá cao hơn.

Nhiều khán giả từng "ngó lơ" bộ phim giờ lại tò mò bật TV xem thử, và bất ngờ nhận ra rằng bản chiếu truyền hình, nhịp phim gãy gọn và tiết tấu ổn định hơn hẳn. Bên cạnh đó, Dương Dương dù vẫn giữ phong cách diễn "an toàn" lại được đánh giá là phù hợp với kiểu vai tu tiên trầm tĩnh, kiêu ngạo.

Sức hút bất bại của Dương Dương suốt một thập kỷ

Từ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Đặc Chiến Vinh Diệu đến Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương luôn là tâm điểm bàn luận mỗi khi xuất hiện. Dù không ít lần bị chê một màu, cái tên Dương Dương vẫn bảo chứng cho lượng người xem ổn định, đặc biệt là nhóm khán giả nữ trung thành suốt 10 năm qua.

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện chính là minh chứng rõ nhất: ngay cả khi bị mỉa mai là “flop của năm” ở bản chiếu online, chỉ cần được lên sóng truyền hình, phim lập tức tạo sóng dư luận và phá kỷ lục rating. Không phải ngôi sao nào cũng làm được điều này trong bối cảnh phim cổ trang Trung Quốc đang dần bão hòa.

Ở tuổi 34, Dương Dương vẫn giữ được phong độ nhan sắc gần như không đổi, tiếp tục được xem là “biểu tượng visual” của dòng phim ngôn tình - cổ trang. Với đà này, dù tranh cãi về diễn xuất chưa bao giờ dừng lại, không thể phủ nhận rằng Dương Dương vẫn là cái tên có sức sống bền bỉ nhất truyền hình Hoa ngữ suốt thập kỷ qua.