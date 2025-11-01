Khi vừa lên sóng, Sơn Hà Chẩm từng được giới truyền thông Trung Quốc ví như "niềm hy vọng cuối năm" của dòng phim cổ trang. Sở hữu dàn cast đình đám gồm Tống Thiến và Đinh Vũ Hề, bối cảnh quyền mưu hoành tráng cùng kỹ xảo ấn tượng, phim lập tức chiếm sóng Weibo.

Thế nhưng chỉ sau vài tập, bầu không khí sôi nổi ấy nhanh chóng hạ nhiệt. Cư dân mạng bắt đầu gọi vui đây là "phim nóng đầu, lạnh giữa và nguội dần về sau".

Từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Theo thống kê từ nền tảng phát sóng, Sơn Hà Chẩm đạt mốc nhiệt độ 23.000 chỉ sau 40 phút phát hành, lọt top 1 bảng nhiệt ngay trong ngày 30/10. Hashtag Sơn Hà Chẩm leo thẳng lên hotsearch với hơn 100 triệu lượt đọc và hàng chục nghìn lượt thảo luận.

Tuy nhiên, hiệu ứng ấy chỉ kéo dài chưa đến 48 giờ. Sau ngày phát sóng thứ ba, nhiệt phim rơi xuống mức 19.000, rồi tụt khỏi top 5 bảng nhiệt nội địa. Cụm từ "người bỏ phim bắt đầu xuất hiện dày đặc trên Weibo, đến mức một bài đăng tổng hợp ý kiến người xem đã vào top bình luận:

"Mở đầu thì tưởng phim quyền mưu, xem vài tập sau thành phim tình cảm pha điều tra, chậm đến mức ngủ gật."

Trên Douban, phim hiện chưa công bố điểm chính thức điều khá hiếm với một dự án quy mô lớn. Dù vậy, các bình luận đầu tiên đa phần chỉ đánh giá ở mức 1- 2 sao, với hàng loạt phàn nàn về nhịp phim chậm, thoại khô và kịch bản rập khuôn.

Nữ chính bị chê "xấu, đơ cảm xúc", nam chính thiếu tương tác, góc nào cũng chết

Nhân vật nữ chính do Tống Thiến đảm nhận một nữ tướng tài sắc, khí chất mạnh mẽ đáng ra phải là điểm sáng. Thế nhưng, trên Weibo và Douban, khán giả lại có phản ứng ngược: "Tống Thiến hợp vai tổng tài lạnh lùng hơn là nữ tướng thời cổ; Cảnh khóc nhiều nhưng không thấy cảm xúc, mọi thứ đều quá tính toán".

Đinh Vũ Hề

Một số người xem còn nói thẳng rằng "diễn xuất cứng, ánh mắt vô hồn", khiến nhân vật thiếu sức sống. Chưa kể Tống Thiến cũng lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, không còn trẻ đẹp như xưa.

Trong khi đó, Đinh Vũ Hề nam chính được đánh giá có ngoại hình sáng cũng không thoát khỏi chỉ trích. Cụm từ "góc nào cũng chết" xuất hiện nhiều trong bình luận. Một bài đăng trên Weibo bình luận chua chát: "Hai người đứng cạnh nhau như đang đóng hai bộ phim khác nhau".

Cặp đôi vốn được quảng bá là "đại diện cho chemistry thế hệ mới", cuối cùng lại bị gắn mác "khi lạnh thì đóng băng, khi ấm thì sượng sùng".

Kịch bản cũ kỹ, nguyên tác hay nhưng bản phim nhạt nhòa

Sơn Hà Chẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Thư Bạch một tác phẩm từng được xem là "ngọc ẩn" trong làng văn học mạng Trung Quốc nhờ chiều sâu về chính trị và bi kịch tình cảm. Tuy nhiên, khi lên phim, câu chuyện lại rơi vào lối mòn.

Khán giả nhận xét: "Nguyên tác bi tráng, bản phim thì như cosplay lễ hội cổ trang; Thoại triết lý lê thê, nhân vật nói nhiều mà chẳng làm gì".

Các tuyến âm mưu cung đình, điều tra, tình cảm đều được xử lý nửa vời. Càng về sau, phim càng bị chê là "rối nhưng không gay cấn", "đẹp nhưng không có linh hồn".

Phim được đầu tư bối cảnh và kỹ xảo khá hoành tráng, nhưng lại lạm dụng slow-motion trong hầu hết các cảnh hành động. Thay vì làm tăng cảm xúc, các cảnh quay chậm bị cho là khiến nhịp phim nặng nề, mất đi tính kịch tính.

Đầu tuần đầu tiên, Sơn Hà Chẩm từng đạt chỉ số nhiệt 23.000, song sang tuần thứ hai, con số này rơi xuống quanh 17.000 – 18.000, giảm hơn 20% chỉ trong vài ngày. Các bài đăng khen ngợi trên Weibo giảm mạnh, trong khi hashtag bỏ phim bắt đầu xuất hiện.

Không thể phủ nhận Sơn Hà Chẩm được đầu tư chỉn chu, hình ảnh đẹp, dàn diễn viên sáng, nhưng vẻ ngoài lộng lẫy không đủ che đi kịch bản lỏng tay và cảm xúc nhạt nhòa. Từ kỳ vọng bom tấn cổ trang, phim nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình cho mô hình quen thuộc của Cbiz.



