Không còn nhận ra tài tử Liên Bỉnh Phát

Ngày 31/10, dự án phim Việt Đại Tiệc Trăng Máu 8 chính thức khởi động. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực bậc nhất của điện ảnh Việt, đánh dấu màn hội ngộ giữa các diễn viên kỳ cựu và các nghệ sĩ trẻ được nhiều khán giả yêu mến.

Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn là hai diễn viên tài năng của điện ảnh Việt, sẽ tham gia dự án trong những vai diễn chưa được tiết lộ. Sự kết hợp của họ được nhiều khán giả trông đợi bởi trong quá khứ, hai nghệ sĩ từng kết hợp ăn ý trong Tiệc Trăng Máu, bộ phim ghi dấu ấn lớn ở phòng vé Việt 5 năm trước.

Hồng Ánh - Hứa Vĩ Văn sẽ đóng cùng nhau trong phim mới

Trong bộ ảnh đầu tiên đánh dấu sự khởi động của dự án, Hồng Ánh mang phong thái điềm tĩnh và ánh nhìn từng trải, giống như một người phụ nữ đứng giữa lý trí và tổn thương. Trong khi đó, Hứa Vĩ Văn xuất hiện với vẻ lạnh lùng, đầy kiểm soát, tạo ra một màu sắc đặc biệt của tài tử từng có nhiều vai diễn ấn tượng.

Hai diễn viên được xem là gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng. Hồng Ánh từng tham gia những bộ phim đậm chất điện ảnh như Đời Cát, Trăng Nơi Đáy Giếng, Em Là Bà Nội Của Anh, Tháng Năm Rực Rỡ, Thưa Mẹ Con Đi và Tiệc Trăng Máu. Còn Hứa Vĩ Văn cũng sở hữu sự nghiệp điện ảnh đáng nhớ với Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, Chàng Vợ Của Em hay gần đây là Mưa Đỏ - kỷ lục doanh thu cao nhất điện ảnh Việt.

Cùng với hai tên tuổi kỳ cựu, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê và Quỳnh Lý cũng sẽ góp mặt trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 - bộ phim hứa hẹn đậm tính điện ảnh và cũng là một đại tiệc diễn xuất.

Trong bộ ảnh lần này, Liên Bỉnh Phát mang đến năng lượng mạnh mẽ và chiều sâu tâm lý khác biệt. Cùng lớp hoá trang khác lạ, anh giống như một “ẩn số” phá cách trong bộ phim mới. Tài tử vừa ghi dấu quốc tế với Giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Chung 2025 (Golden Bell Awards - Đài Loan). Liên Bỉnh Phát nổi tiếng với các vai diễn được đánh giá cao về chiều sâu nội tâm và vẻ đẹp nam tính, như trong Song Lang, tác phẩm đoạt nhiều giải quốc tế.

Liên Bỉnh Phát có lớp hoá trang vô cùng khác lạ

Hình tượng của Miu Lê trong bộ ảnh mang yếu tố quyền lực, cuốn hút nhưng cũng có phần tổn thương. Nữ diễn viên sẽ tái hợp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sau hai lần hợp tác thành công với anh ở tác phẩm Em Là Bà Nội Của Anh (2015) và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (2017). Nhân vật của cô hứa hẹn sẽ có vai trò quan trọng trong Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Diễn viên trẻ Quỳnh Lý (Lý Hạo Mạnh Quỳnh) đem đến tinh thần thể nghiệm táo bạo. Trong bộ ảnh, anh mang vừa chiều sâu biểu cảm, đại diện cho yếu tố hỗn loạn trong Đại Tiệc Trăng Máu 8. Gần đây, gương mặt trẻ gây chú ý trong nhiều bộ phim như Mai hay Điều Ước Cuối Cùng.

Bộ ảnh đầu tiên của tác phẩm, lấy cảm hứng từ ánh trăng đỏ (hay còn được gọi là trăng máu) và quả cầu disco, gợi lên hình ảnh của một bữa tiệc thời thượng nhưng ám ảnh, nơi mọi ánh sáng rực rỡ đều có bóng tối song hành. Tinh thần chung của bộ ảnh là ma mị kỳ bí, phá cách, độc đáo, hứa hẹn bộ phim mang nhiều màu sắc lạ lẫm nhưng hấp dẫn. Sự kết hợp giữa các diễn viên với nhiều cung bậc cảm xúc mang đến cảm giác “đa tầng” - vừa tiếp nối thành công cũ, vừa mở ra không gian sáng tạo táo bạo hơn cho điện ảnh Việt Nam.

Nhóm diễn viên trong Đại Tiệc Trăng Máu 8

Nhà sản xuất cho biết muốn mang đến một bữa tiệc diễn xuất cho khán giả yêu điện ảnh, do đó tập trung vào các diễn viên giàu thực lực, có khả năng phối hợp ăn ý trên màn ảnh. Hiện nội dung phim cũng như danh tính một số diễn viên còn lại vẫn được giữ kín.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 đánh dấu cuộc tái xuất của nhà làm phim Phan Gia Nhật Linh ở vị trí đạo diễn sau thành công của anh với dự án Mang Mẹ Đi Bỏ (vai trò nhà sản xuất). Anh Phan Gia Nhật Linh còn là nhà sản xuất của bộ phim Tiệc Trăng Máu từng đạt doanh thu ấn tượng năm 2020. Đồng hành cùng anh trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 sẽ là nhà làm phim kỳ cựu Charlie Nguyễn ở vai trò sản xuất.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất, quy tụ Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Quỳnh Lý và nhiều diễn viên khác. Phim do Lotte Entertainment Việt Nam phát hành, dự kiến khởi chiếu ngày 30/04/2026.