Bức ảnh lệnh truy nã Trương Ngọc Ánh có từ 11 năm trước

Thông tin diễn viên, doanh nhân Trương Ngọc Ánh bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tối 31/10 đã khiến dư luận cả nước xôn xao.

Ngay sau khi tin tức lan truyền, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện lại một tấm ảnh “lệnh truy nã Trương Ngọc Ánh” in dòng chữ “Tội danh: Giết người, cướp của, buôn lậu”. Tuy nhiên, đây không phải ảnh thật, mà chỉ là poster quảng bá bộ phim hành động Hương Ga ra mắt cũng vào ngày 31/10 nhưng là năm 2014, tức cách nay tròn 11 năm. Hình ảnh này được ê-kíp làm phim tung ra trong chiến dịch truyền thông thời điểm đó, nhằm tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho nhân vật “bà trùm giang hồ” mà Trương Ngọc Ánh thủ vai.

Hình ảnh được ê kíp Hương Ga tung trước ngày phim chính thức ra mắt

Hương Ga là bộ phim hành động, tội phạm do Cường Ngô đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuộc đời thật của “nữ giang hồ” Dung Hà. Trong phim, Trương Ngọc Ánh vào vai Hương Ga, một cô gái có quá khứ đau thương, lớn lên giữa thế giới ngầm và dần trở thành nhân vật có thế lực trong giới tội phạm.

Thời điểm đó, đạo diễn Cường Ngô có chia sẻ với truyền thông việc dù dựa trên nguyên mẫu cuộc đời trùm giang hồ đất cảng Dung Hà nhưng phim không nhằm miêu tả sự trần trụi của tội ác mà muốn thông qua những mảnh đời trong thế giới tội phạm với những góc khuất bí ẩn, để làm bật lên chất người và sự nhân văn, hướng thiện.

Chính vì vậy, xuyên suốt, Hương Ga vẽ ra một hành trình, một câu chuyện, một phận người có nhiều biến cố nhưng vẫn luôn giữ trong mình niềm tin về cuộc sống.

Trước ngày công chiếu (31/10/2014), đoàn phim đã tung poster “lệnh truy nã Hương Ga”, trong đó Trương Ngọc Ánh xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng, tay cầm súng, tội danh: Giết người, cướp của, buôn lậu. Poster được thiết kế theo phong cách hồ sơ truy nã thật. Khi ra mắt, hình ảnh này cũng đã tạo được hiệu ứng truyền thông không hề nhỏ.

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh trong Hương Ga

Bộ phim Hương Ga quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt thời điểm đó. Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai chính “bà trùm” Hương Ga, một người phụ nữ từng trải, mạnh mẽ, có quá khứ đầy bi kịch. Kim Lý vào vai Tùng Hero, người đàn ông sát cánh cùng Hương Ga giữa thế giới ngầm, đây cũng là dự án đánh dấu mối duyên hợp tác đầu tiên giữa hai người.

Bên cạnh đó, phim còn có Chi Bảo trong vai “Anh Lớn”, trùm giang hồ đất Sài Gòn; Hiếu Nguyễn vào vai Hưng Mã, tay đàn em trung thành nhưng bộc trực; Trang Trần xuất hiện trong tuyến nhân vật nữ giang hồ cá tính. Cùng với đó là các gương mặt phụ như Harry Lu, Long Điền và Ưng Hoàng Phúc góp phần tạo nên bức tranh sống động về thế giới ngầm Việt Nam.

Thời điểm ra mắt Hương Ga được dán mác NC16

Sự kết hợp giữa dàn diễn viên giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ giúp Hương Ga trở thành một trong những bộ phim hành động Việt Nam gây chú ý nhất thời điểm ra mắt.

Hương Ga được xem là bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh. Trước đó, cô nổi tiếng với các vai hiền lành, nhẹ nhàng như Lan Anh trong Đồng Tiền Xương Máu hay Duyên trong Áo Lụa Hà Đông. Nhưng với Hương Ga, cô hoàn toàn lột xác, trở thành nữ diễn viên hành động đầu tiên của Việt Nam có phong cách và thần thái đậm chất Hollywood.

Bộ phim không chỉ đạt doanh thu cao, mà còn được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Busan 2014, giúp Trương Ngọc Ánh bước lên hàng “nữ quyền” của điện ảnh Việt. Sang năm 2016, phim tiếp tục được công chiếu trên kênh truyền hình Letv của Trung Quốc và bất ngờ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tháng 10/2026, đạo diễn Cường Ngô cho biết phim Hương Ga đã đoạt giải Phim Việt Nam hay nhất tại LHP quốc tế ý tưởng mới ở San Francisco, Mỹ.