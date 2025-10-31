Tội của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án được khởi tố sau khi Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Điều đáng chú ý, ngoài các hành vi nghi vấn gian dối trong việc triển khai dự án, cơ quan điều tra còn phát hiện nghệ sĩ này đã tự ý rút và sử dụng tiền từ tài khoản công ty vào mục đích cá nhân với số lượng lớn.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình kêu gọi vốn đầu tư để triển khai dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, một nhà đầu tư nước ngoài là ông P.G.M (quốc tịch Ireland) đã chuyển 4,49 triệu USD (tương đương 72 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, bà Trương Ngọc Ánh đã có hành vi chiếm đoạt khoản tiền bồi thường liên quan đến dự án này. Cụ thể, vào tháng 12/2007, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi một phần khu đất dự án Indochine để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và đã chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân nằm trong khu quy hoạch. Sau đó, 04 hộ dân này đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng cho bà Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Điều tra cho thấy bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 10 tỷ đồng đã được bà Ánh sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách công ty.

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền bồi thường, cơ quan điều tra còn xác định trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn của người đại diện theo pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Nghiêm trọng hơn, để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản, bà Ánh được cho là đã chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Cùng với đó, theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Hiện, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và khẩn trương thu hồi tài sản cho nhà đầu tư cùng doanh nghiệp bị hại.