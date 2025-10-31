Diễn viên Trương Ngọc Ánh vì sao bị bắt, tội danh có khung hình phạt thế nào?

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo từ Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP.HCM). Theo nội dung tố cáo, bà Trương Ngọc Ánh – người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp trong quá trình điều hành.
Điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 với bà Ánh là người đại diện pháp luật. Trong thời gian hoạt động, bà đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) tham gia góp vốn với tổng số tiền khoảng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để đầu tư hai dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3. Riêng dự án này, nhà đầu tư đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).
Theo hợp đồng hợp tác ký ngày 25/01/2008, dự án phải do Công ty Đất Rồng đứng tên, với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký kết, bà Trương Ngọc Ánh cùng ông N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán nhà đất với 4 hộ dân, với tổng giá trị 7.917,3 lượng vàng. Trong số này, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng lại ghi nhận trong sổ sách doanh nghiệp khoản chi 4.458 lượng vàng, bị xác định có dấu hiệu nâng khống chi phí và vi phạm thỏa thuận hợp tác.
Ngoài ra, khu đất dự án sau đó bị UBND TP.HCM thu hồi vào tháng 12/2007 để phục vụ mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn. Bốn hộ dân nhận tổng cộng hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường và đã hoàn trả số tiền này cho bà Ánh và ông N.M.H. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, hơn 10 tỷ đồng còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo và không ghi vào sổ sách tài chính.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xác định bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật để rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập chứng từ khống, điều chỉnh số liệu kế toán nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh trách nhiệm các cá nhân liên quan và thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Trương Ngọc Ánh sinh ngày 12/11/1976 tại Hà Nội. Ban đầu hoạt động với vai trò người mẫu, sau dần lấn sân sang diễn xuất, ca hát và cả MC. Bên cạnh diễn xuất, Trương Ngọc Ánh còn là doanh nhân: tham gia thành lập công ty quảng cáo, sản xuất truyền thông, và tham gia nhiều dự án đa ngành.
Cô từng đảm nhiệm vai trò giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và tham gia vận hành, mua bản quyền các cuộc thi nhan sắc. Trong những năm gần đây, cô tiếp tục xuất hiện với vai trò nhà sản xuất – diễn viên trong các dự án điện ảnh, đánh dấu sự tái xuất của mình.
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) có khung hình phạt như sau:
* Khung 1:
Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
- Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
* Khung 2:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tái phạm nguy hiểm.
* Khung 3:
Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
* Khung 4:
Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
* Hình phạt bổ sung:
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.